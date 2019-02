Όσκαρ 2019 LIVE: Η μεγάλη ώρα του Λάνθιμου έφτασε - Δέκα βραβεία διεκδικεί το «The Favourite»

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το σπουδαιότερο κινηματογραφικό event της χρονιάς, που φέτος έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω των 10 υποψηφιοτήτων της ταινίας «Η Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου.

Όσκαρ 2019: Τα προγνωστικά για τον Λάνθιμο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος της Κυριακής» που επικαλείται τα προγνωστικά της στοιχηματικής ιστοσελίδας «Nicer Odds», η ταινία «Η Ευνοούμενη» του Έλληνα σκηνοθέτη φιγουράρει ως φαβορί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες:

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου (με συντελεστή στοιχηματισμού από 1,50 έως 1,53)

Όσκαρ για Καλύτερα Κοστούμια (με συντελεστή από 1,33 έως 1,44)

Όσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (με συντελεστή από 1,40 έως 1,60)

Όσκαρ 2019: Πού και πότε

Οι προετοιμασίες είναι κάτι παραπάνω από πυρετώδεις στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες καθώς στις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της 25ης Φεβρουαρίου ξεκινά η 91η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Όσκαρ 2019: Ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίσει

Όλοι όσοι ψηφίζουν για τα 'Οσκαρ είναι μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που βρίσκεται στο Λος 'Αντζελες. Πρέπει να είναι "καταξιωμένοι" επαγγελματίες του κινηματογράφου και να προέρχονται από έναν από τους 17 κλάδους της βιομηχανίας (ηθοποιοί, κομμωτές, ενδυματολόγοι, μοντέρ, παραγωγοί σκηνοθέτες, σεναριογράφοι κ.ά.).

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επιλεγεί από τουλάχιστον δύο μέλη της Ακαδημίας, εκτός από τους υποψήφιους και τους βραβευμένους στα 'Οσκαρ, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση.

Μετά την εξέταση του φακέλου τους, η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Συμβούλιο των Κυβερνητών της Ακαδημίας.

Τα μέλη της Ακαδημίας επωφελούνταν επί μακρόν του δικαιώματος της "ισόβιας" ψήφου αλλά από το 2016, το δικαίωμα αυτό περιορίστηκε σε δεκαετή ανανεώσιμη περίοδο, ώστε εκλογείς που εγκατέλειψαν την κινηματογραφική βιομηχανία πολύ καιρό πριν, να μην συνεχίζουν να ψηφίζουν.

Όσκαρ 2019: Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι

Οι περισσότεροι από τους υποψηφίους επιλέγονται από τα μέλη του επαγγελματικού τους κλάδου: οι ηθοποιοί ψηφίζουν για τους ηθοποιούς, οι σκηνοθέτες για τους σκηνοθέτες. κ.λπ.

Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως αυτές της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας ή ταινιών κινουμένων σχεδίων, οι υποψηφιότητες εξετάζονται από ειδική επιτροπή.

Όλα τα μέλη από όλους τους κλάδους μπορούν να μετάσχουν στην ψηφοφορία για την καλύτερη ταινία της χρονιάς.

Όσκαρ 2019: Πώς επιλέγονται οι νικητές

Οι σχεδόν 7.900 εκλογείς μετέχουν όλοι στις ψηφοφορίες για να ορίσουν τους νικητές. Στις 23 από τις 24 κατηγορίες, κερδίζει αυτός που αποσπά τις περισσότερες ψήφους.

Η "καλύτερη ταινία", το μεγαλύτερο βραβείο των 'Οσκαρ αποτελεί την εξαίρεση. Από το 2009, η κατηγορία αυτή διέπεται από ένα ιδιόρρυθμο και σύνθετο τρόπο "προτιμησιακής" ψηφοφορίας πολλών γύρων.

Όσκαρ 2019: Οι φετινές υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

• «Ενα Αστέρι Γεννιέται»

• «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

• «Ρόμα»

• «BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»

• «Πράσινο Βιβλίο»

• «Η Ευνοούμενη»

• «Black Panther»

• «Bohemian Rhapsody»

Σκηνοθεσία

Αλφόνσο Κουαρόν για το «Ρόμα»

• Σπάικ Λι για το «BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»

• Πάβελ Παβλικόφσκι για τον «Ψυχρό Πόλεμο»

• Γιώργος Λάνθιμος για το «Η Ευνοούμενη»

• Ανταμ ΜακΚέι για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

Α' Ανδρικός Ρόλος

• Κρίστιαν Μπέιλ για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

• Μπράντλεϊ Κούπερ για το «Ενα Αστέρι Γεννιέται»

• Γουίλεμ Νταφόε για το «Στην Πύλη της Αιωνιότητας»

• Ράμι Μάλεκ για το «Bohemian Rhapsody»

• Βίγκο Μορτενσεν για το «Πράσινο Βιβλίο»

Β' Ανδρικός Ρόλος

• Μαχερσάλα Αλι για το «Πράσινο Βιβλίο»

• Ανταμ Ντράιβερ για το για το «BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»

• Σαμ Ελιοτ για το «Ενα Αστέρι Γεννιέται»

• Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;»

• Σαμ Ρόκγουελ για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»



Α' Γυναικείος Ρόλος

• Γιαλίτζα Απαρίθιο για το «Ρόμα»

• Γκλεν Κλόουζ για το «Η Σύζυγος»

• Ολίβια Κόλμαν για την «Ευνοούμενη»

• Μελίσα ΜακΚάρθι για το «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;»

• Lady Gaga για το «Ενα Αστέρι Γεννιέται»

B' Γυναικείος Ρόλος

• Εϊμι Ανταμς για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

• Μαρίνα ντε Ταβίρα για το «Ρόμα»

• Ρετζίνα Κινγκ για το «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει»

• Εμα Στόουν για την «Ευνοούμενη»

• Ρέιτσελ Βάις για την «Ευνοούμενη»

Διασκευασμένο Σενάριο

• Tσάρλι Βάχτελ, Ντέιβιντ Ραμπίνοβιτζ, Κέβιν Γουίλμοτ και Σπάικ Λι για το «BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»

• Νικόλ Χολοφσένερ και Τζεφ Γουάιτ για το «Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;»

• Μπάρι Τζένκινς για το «Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει»

• Ερικ Ροθ, Μπράντλεϊ Κούπερ και Γουιλ Φέτερς για το «Ενα Αστέρι Γεννιέται»

• Ιθαν Κοέν, Τζόελ Κοέν για το «The Balad of Buster Scruggs»

Πρωτότυπο Σενάριο

• Ντέμπορα Ντέιβις και Τόνι ΜακΝαμάρα για την «Ευνοούμενη»

• Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed»

• Νικ Βαλελόνγκα, Μπράιαν Κάρι και Πίτερ Φαρέλι για το «Πράσινο Βιβλίο»

• Αλφόνσο Κουαρόν για το «Ρόμα»

• Ανταμ ΜακΚέι για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

Φωτογραφία

• Λούκας Ζαλ για τον «Ψυχρό Πόλεμο»

• Ρόμπι Ράιαν για την «Ευνοούμενη»

• Κέιλεμπ Ντεσανέλ για το «Never Look Away»

• Αλφόνσο Κουαρόν για το «Ρόμα»

• Μάθιου Λίμπατικ για το «Ενα Αστέρι Γεννιέται

Κοστούμια

• Ρουθ Ε. Κάρτερ για το «Black Panther»

• Σάντι Πάουελ για την «Ευνοούμενη»

• Σάντι Πάουελ για το «Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει»

• Αλεξάντρα Μπερν για το «Μαίρη, Η Βασίλισσα της Σκοτίας»

• Μέρι Ζόφρις για το «The Balald of Buster Scruggs»

Μοντάζ

• Τζον Οτμαν για το «Bohemian Rhapsody»

• Μπάρι Αλεξάντερ Μπράουν για το «BlackKklansman»

• Γιώργος Μαυροψαρίδης για το «Η Ευνοούμενη»

• Πάτρικ Τζ. Ντον Βίτο για το «Green Book»

• Χανκ Κόργουιν για το «Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

• Border

• Mary, Queen of Scots

• Vice: Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

Μουσική

• Τέρενς Μπλάνσαρντ για το «BlacKkKlansman: H Παρείσφρηση»

• Λούντβιγκ Γκόρανσον για το «Black Panther»

• Νίκολας Μπριτέλ για το «If Beale Street Could Talk»

• Αλεξάντρ Ντεσπλά για το «Νησί των Σκύλων»

• Μαρκ Σάιμαν για το «Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει»

Τραγούδι

• All the Stars από το «Black Panther» (Κέντρικ Λαμάρ, Αντονι Τίφιθ, Μαρκ Σπίαρς, Σολάνα Ρόου και Αλ Σκουκμπεργκ)

• When A Cowboy Trades His Spurs For Wings από το «The Ballad of Buster Scruggs»

• The Place Where Lost Things Go από το «Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει» (Μαρκ Σάιμαν και Σκοτ Γουίτμαν)

• I’ll Fight από το «RBG» (Ντάιαν Γουόρεν)

• Shallow από το «Ενα Αστέρι Γεννιέται» (Lady Gaga, Μαρκ Ρόνσον, Αντονι Ροσομάντι και ΑΝτριου Γουάιατ)

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

• Εουτζένιο Καμπαλέρο και Μπάρμπαρα Ενρίκεζ για το «Ρόμα»

• Χάνα Μπίτσλερ για το «Black Panther»

• Φιόνα Κρόμπι και Αλις Φέλτον για την «Ευνοοούμενη»

• Νέιθαν Κρόουλι και Κάθι Λούκας για το «Ο Πρώτος Ανθρωπος»

• Τζον Μίρε και Γκόρντον Σιμ για το «Η Μαίρη Πόππινς Επιστρέφει»

Ηχος

• «Black Panther»

• «Bohemian Rhapsody»

• «Ο Πρώτος Ανθρωπος»

• «Ρόμα»

• «A Quiet Place»

Ηχητικά Εφέ

• «Ενα Αστέρι Γεννιέται

• «Black Panther

• «Bohemian Rhapsody

• «Ο Πρώτος Ανθρωπος

• «Ρόμα

Οπτικά Εφέ

• Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας

• Christopher Robin

• Ο Πρώτος Ανθρωπος

• Ready Player One

• Solo: A Star Wars Story

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

• Οι Απίθανοι 2 του Μπραντ Μπερντ

• Το Νησί των Σκύλων του Γουές Αντερσον

• Mirai του Μαμόρου Χοσόντα

• Ραλφ εναντίον Ιντερνετ των Ριτς Μουρ και Φιλ Τζόνζστον

• Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν των Μπομπ Περσιτσέτι, Πίτερ Ράμσεϊ και Ρόντνεϊ Ρόθμαν

Ξενόγλωσση Ταινία

• Never Look Away του Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ (Γερμανία)

• Κλέφτες Καταστημάτων του Χιροκάζου Κόρε-Εντα (Ιαπωνία)

• Καπερναούμ της Ναντίν Λαμπακί (Λίβανος)

• Ρόμα του Αλφόνσο Κουαρόν (Μεξικό)

• Ψυχρός Πόλεμος του Πάβελ Παβλικόφσκι (Πολωνία)

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

• Free Solo

• Hale County This Morning This Evening

• Minding the Gap

• Of Fathers and Sons

• RBG

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

• End Game

• Black Sheep

• Lifeboat

• A Night at the Garden

• Period. End of Sentence.

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

• Animal Behaviour

• Bao

• Late Afternoon

• One Small Step

• Weekends



Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

• Detainment

• Fauve

• Marguerite

• Mother

• Skin

