15ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου: «Τιμή στον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν»

Το διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου που ιδρύθηκε το 2005 από τον Ελληνοαμερικανό μαέστρο, παραγωγό και διευθυντή Peter Tiboris, και φέτος έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, προσελκύει παγκοσμίου βεληνεκούς καλλιτέχνες από δεκάδες χώρες, και έχει γίνει ένας θερινός προορισμός για φιλότεχνους από την Ευρώπη και άλλα μέρη. Το 2011, ανακηρύχθηκε «ο καλύτερος καλλιτεχνικός οργανισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας» από την Επιτροπή Βραβείων των Κριτικών Μουσικής του Συνδέσμου Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής, Αθήνα, Ελλάδα, ενώ το Δεκέμβριο του 2014, το Φεστιβάλ τιμήθηκε με το βραβείο «Gina Bachauer» ως Φεστιβάλ της χρονιάς.

Η MidAmerica Productions και η MidAm International είναι οι βασικοί παραγωγοί του Φεστιβάλ Αιγαίου στη Σύρο, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου. Η MidAmerica Productions ιδρύθηκε το 1983 και έχει παράξει πάνω από 1300 συναυλίες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 550 έχουν γίνει στο ιστορικό Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη. Η MidAm International ιδρύθηκε το 2012 και δημιουργεί και παρουσιάζει συναυλίες στη Φλωρεντία, τη Βερόνα, τη Βενετία, τη Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, το Παρίσι, την Πράγα, το Βερολίνο, τη Βουδαπέστη, τη Λισαβόνα, την Οδησσό, το Πόρτο, το Μακάο (Κίνα) και τη Σύρο.

Η εμφάνιση της πολυμελούς χορωδίας Pan-European Philharmonia από τη Βαρσοβία είναι χορηγία του Ιδρύματος Schwarz του Μονάχου.

ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Παρασκευή, 5 Ιουλίου, στις 11:00 – Θέατρο Ευανθίας Καΐρη

Εκπαιδευτική παράσταση για παιδιά με σκηνές και άριες από όπερα, με ελληνικό κείμενο από νέους Έλληνες καλλιτέχνες:

«Το τρένο της Όπερας»

ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΔΗΣ, Πιάνο

KELSEY BOESCHE, Σκηνοθεσία

Κείμενο και παραγωγή της Eilana Lappalainen,

Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.

Σάββατο, 6 Ιουλίου, στις 19:30 – Ντέλλα Γκρατσια, Ποσειδωνία

«Kick-Off του Φεστιβάλ»

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Παρασκευή, 12 Ιουλίου, στις 21:00 – Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας, Χρουσσα

Προσκεκλημένες χορωδίες από την Αμερική παρουσιάζουν “a cappella” μουσική

The Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)

Cantemus Women’s Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)

Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Σάββατο, 13 Ιουλίου, στις 19:30 – Καφέ Μέγαρον, Ερμούπολη

Οι καλλιτέχνες του Greek Opera Studio ερμηνεύουν αποσπάσματα από γνωστά μιούζικαλ

“Another opening, another show”

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

Κυριακή, 14 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Έναρξη του 15ου Ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Αιγαίου

«Τιμώντας τον Mozart και τον Beethoven και δύο εμβληματικά Αριστουργήματα»

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

MOZART: Ρέκβιεμ σε Ρε Ελάσσονα, K. 626

Με χορωδίες από την Αμερική και την Ελλάδα

The Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)

University of Nevada of Reno, NV (Paul Torkelson, Διεύθυνση)

Cantemus Women’s Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)

Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)

Καλλιτεχνήματα από το Κερατσίνι, Ελλάδα (Μαρία Μιχαλοπούλου, Διεύθυνση)

BEETHOVEN: Συμφωνία αρ. 7, σε Λα Μείζονα, έργο 92

PETER TIBORIS, Μαέστρος

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

Δευτέρα, 15 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

Θέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του Φεστιβάλ

EILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών Όπερας

STRAUSS: “Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ” (έκδοση του 1916)

Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard Strauss

GIOVANNI PACOR, Μαέστρος

DETLEF SOELTER, Σκηνοθεσία

JENS HUEBNER, Σκηνογραφία

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»

Τρίτη, 16 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

«Η ιδιοφυία του Μότσαρτ»

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

MOZART: Συμφωνία Αρ. 40 σε Σολ Ελάσσονα, K. 550

MOZART: Ρέκβιεμ σε Ρε Ελάσσονα, K. 626

Με χορωδίες από την Αμερική και την Ελλάδα

PETER TIBORIS, Μαέστρος

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

Τετάρτη, 17 Ιουλίου, στις 11:00 – Θέατρο Απόλλων

Donizetti: «Το Ελιξίριο του Έρωτα»

Μια παράσταση για τα παιδιά της Σύρου και τους γονείς τους

Συντετμημένη παράσταση 75 λεπτών

Από τους καλλιτέχνες του Greek Opera Studio.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΣ, Πιάνο

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Τετάρτη, 17 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

Θέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του Φεστιβάλ

EILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών Όπερας

STRAUSS: “Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ” (έκδοση του 1916)

Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard Strauss

GIOVANNI PACOR, Μαέστρος

DETLEF SOELTER, Σκηνοθεσία

JENS HUEBNER, Σκηνογραφία

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»

Πέμπτη, 18 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

«Κύκλος Spotlight»

DAN FORREST: Jubilate Deo (Ελληνική Πρεμιέρα)

CANDACE WICKE, Μαέστρος (Ντεμπούτο στο Φεστιβάλ)

Με προσκεκλημένες χορωδίες από την Αμερική

Continuo Arts of Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)

University of Nevada of Reno, NV (Paul Torkelson, Διεύθυνση)

Cantemus Women’s Choir of Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)

Asheville Choral Society of Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)

BEETHOVEN: Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Αρ. 1 σε Ντο Μείζονα, έργο 15

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πιάνο (Ντεμπούτο στο Φεστιβάλ)

PETER TIBORIS, Μαέστρος

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

Παρασκευή, 19 Ιουλίου, στις 18:00– Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Ερμούπολη

«Συναυλία στο Ηλιοβασίλεμα»

Με χορωδίες από την Αμερική και την Ελλάδα σε έργα a cappella

The Continuo Arts Symphonic Chorus, Westfield, NJ (Candace Wicke, Διεύθυνση)

Cantemus Women’s Choir, Kingsport, TN (Patricia Denmark, Διεύθυνση)

Asheville Choral Society Collective, Asheville, NC (Melodie Galloway, Διεύθυνση)

Μεικτή χορωδία του Μουσικού Συλλόγου της Σύρου, Ελλάδα (Ιωάννης Αργυρίου, Διεύθυνση)

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Παρασκευή, 19 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

Θέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του Φεστιβάλ

EILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών Όπερας

STRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)

Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard Strauss

GIOVANNI PACOR, Μαέστρος

DETLEF SOELTER, Σκηνοθεσία

JENS HUEBNER, Σκηνογραφία

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»

Σάββατο, 20 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

«Βραδιά Μπετόβεν — Η ιδιοφυία του 19ου αιώνα»

BEETHOVEN: Εισαγωγή Κοριολανος, έργο 62

BEETHOVEN: Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Αρ. 1 σε Ντο Μείζονα, έργο 15

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Πιάνο

ΒΕΕTHOVEN: Συμφωνία αρ. 7 σε Λα Μείζονα, έργο 92

PETER TIBORIS, Μαέστρος

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

Κυριακή, 21 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

Pan-European Philharmonia της Βαρσοβίας

PETER TIBORIS, Μουσικός Διευθυντής

Θέατρο Απόλλων / Παρουσίαση της Όπερας του Φεστιβάλ

EILANA LAPPALAINEN, Καλλιτεχνική Διευθύντρια των Παραγωγών Όπερας

STRAUSS: «Η ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΗ ΝΑΞΟ» (έκδοση του 1916)

Μία απολαυστική κωμωδία του μεγάλου εκπροσώπου του 20ου αιώνα, Richard Strauss

GIOVANNI PACOR, Μαέστρος

DETLEF SOELTER, Σκηνοθεσία

JENS HUEBNER, Σκηνογραφία

Εισιτήρια: 30 και 20 Ευρώ

«Μια βραδιά εξαιρετικής μουσικής και θεάτρου»

Τρίτη, 23 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

«Βραδιά Γερμανικού τραγουδιού και Ελληνικού κλασικού τραγουδιού του 20ου αιώνα»

Καλλιτέχνες του Greek Opera Studio και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες του Φεστιβάλ

EILANA LAPPALAINEN, Γενική και Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Εισιτήρια: 20 και 10 Ευρώ

Τετάρτη, 24 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

DONIZETTI: Το ελιξήριο του Έρωτα

Παρουσίαση του Greek Opera Studio

EILANA LAPPALAINEN, Γενική και Μουσική Διευθύντρια

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΑΣ, Πιάνο

Εισιτήρια: 20 και 10 Ευρώ

Πέμπτη, 25 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΝΑΔΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ: “Irlándalus”

Παρουσιάζοντας το “Darash” (το οποίο σημαίνει “η αναζήτηση” στα Εβραϊκά)

Μια έννοια που ενισχύει την ιδέα της σύνδεσης σύγχρονης και

αρχαίας μουσικής βασισμένη σε μουσικές της Μεσογείου.

Οι καλλιτέχνες:

PABLO GONZÁLEZ COBO, Ιρλανδικό Μπουζούκι και Πολίτικο Λαούτο

JUAN CABELLO DONAYRE, Βιολί και Λύρα

JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ, Κλαρινέτο, Καβάλι, Ιρλανδικό Φλάουτο, Γκάιντα και Σφυρίχτρα

JORGE PARADA CASTELLANO, Κιθάρες, Μαντολίνο και Μάντολα

JUANA RODRÍGUEZ LARRETA, Χορός & Κρουστά:

Αιγυπτιακή Νταρμπούκα, Μπεντίρ, Καχόν Φλαμένκο

Εισιτήρια: 25 και 15 Ευρώ

Παρασκευή, 26 Ιουλίου, στις 20:30 – Θέατρο Απόλλων

«Το Φινάλε του Φεστιβάλ»

Γκαλά Όπερας του Greek Opera Studio

EILANA LAPPALAINEN, Γενική και Καλλιτεχνική Διευθύντρια

MARIOS KAZAS, Πιάνο

PAVLOS KORDIS, Πιάνο

Εισιτήρια: 25 και 15 Ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στο Θέατρο «Απόλλων» και διαδικτυακά στο www.ticketservices.gr