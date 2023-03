Νέες περιπέτειες για τα Χελωνονιντζάκια - Το τρέιλερ (vid)

Μεγάλα ονόματα δανείζουν τις φωνές τους στους χαρακτήρες των ηρώων όπως οι Τζάκι Τσαν (Jackie Chan), Πολ Ραντ (Paul Rudd), 'Αϊο Εντεμπίρι (Ayo Edebiri), Τζον Σίνα (John Cena), Post Malone, και Μάγια Ρούντολφ (Maya Rudolph).

Ο Τζεφ Ρόου (Jeff Rowe) σκηνοθέτησε την ταινία σε σενάριο του Μπρένταν Ο'μπράιαν (Brendan O'Brien) και οι Σεθ Ρόγκεν, Έβαν Γκόλντμπεργκ και Τζέιμς Γουίβερ σε συνεργασία με την Paramount και τη Nickelodeon Movies ανέλαβαν την παραγωγή.

Τα «Χελωνονιντζάκια» δημιουργήθηκαν το 1984 από τους Πίτερ Λερντ (Peter Laird) και Κέβιν Ίστμαν (Kevin Eastman). Το πρωτότυπο κόμικ των σαράντα σελίδων κυκλοφόρησε ασπρόμαυρο μέσω της Mirage Studios με μόνο 3.275 αντίτυπα τα οποία εξαντλήθηκαν.

Η τελευταία ταινία των διάσημων ηρώων «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows» σε παραγωγή του Μάικλ Μπέι έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το 2016.

Σύμφωνα με το Variety η ταινία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους στις 4 Αυγούστου.