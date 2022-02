Home Tips για εξοικονόμηση έως 40% από τα πάγια έξοδα σου

Μείωση των πάγιων εξόδων τους έως και 40% μπορούν να δουν άμεσα οι καταναλωτές με έξυπνες κινήσεις και με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα στα νοικοκυριά τους.

Αυξήσεις γύρω από την ενέργεια που θα ξεπεράσουν ακόμη και τις υψηλές τιμές του περασμένου χειμώνα δείχνουν οι διεθνείς αναλυτές για τον Ιανουάριο που μας πέρασε και τον Φεβρουάριο που διανύουμε. Η ενεργειακή κρίση βρίσκεται στο απόγειο της, με τις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη να κορυφώνονται από την προηγούμενη εβδομάδα κατά 20%. Με σύμμαχο την τεχνολογία και με έξυπνους τρόπους μέσα στο σπίτι, οι καταναλωτές μπορούν να γλιτώσουν χρήματα και να μειώσουν την κατανάλωση σε ρεύμα και ενέργεια.

Αξιοποίησε στο έπακρο κάθε ώρα της μέρας για παραπάνω εξοικονόμηση

Κάθε ώρα της μέρας αν την εκμεταλλευτούμε σωστά, μπορεί να μας βοηθήσει ώστε να γλιτώσουμε χρήματα που θα ξοδεύαμε για τις καθημερινές ανάγκες του σπιτιού μας. Για παράδειγμα τις ώρες που ο ήλιος βλέπει το σπίτι (12:00-15:00), αφήστε κουρτίνες και παντζούρια ανοιχτά, για να ανέβει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού και να «σπάσει» η υγρασία.

Από 15:00 έως 17:00 είναι η ώρα χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος και κοστίζει πολύ λιγότερο από το συμβατικό. Αν λοιπόν ένας καταναλωτής χρησιμοποιεί για παράδειγμα το πλυντήριο ρούχων, τον φούρνο, το air-condition και άλλες κοστοβόρες ηλεκτρικές συσκευές συγκεκριμένες ώρες μέσα στη μέρα, θα μπορέσει να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων. Μάλιστα ένας άμεσος τρόπος μεγαλύτερης εξοικονόμησης τις ώρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, είναι η χρήση αφυγραντήρα, ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Συγκεκριμένα, όταν ο αέρας μέσα στο σπίτι έχει ποσοστό υγρασίας, μεταξύ 50-55%, διατηρείται ζεστός πιο εύκολα συνεπώς ενισχύει την εξοικονόμηση του ρεύματος.

SOS Λεπτομέρεια

Οι ώρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, αλλάζουν ανάλογα με τους μήνες. Από 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου είναι 02:00-08:00 και 15:00-17:00 ενώ από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου οι ώρες του νυχτερινού ρεύματος είναι από 23:00-07:00. Επίσης για να έχει αυτά τα προνόμια ένα νοικοκυριό, πρέπει το άτομο που έχει στο όνομα του το ρεύμα, να κάνει μια αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αποκτήσει τα πλεονεκτήματα του νυχτερινού ρεύματος (έτσι ονομάζονται οι ώρες χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος, επειδή κατά τις ώρες της νυχτερινής χρέωσης, η ζήτηση του ρεύματος είναι μικρότερη και έτσι το ρεύμα θεωρείται πιο “οικονομικό”) και να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό χρημάτων.

DIY Μόνωση στους χώρους του σπιτιού

Οι λύσεις DIY (Do It Yourself) είναι μια νέα διαδεδομένη τάση στην Ευρώπη, την οποία φαίνεται να ακολουθεί και το ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Αγοράζοντας από τα είδη σπιτιού ή βρίσκοντας online velcro tape (τα γνωστά σκρατς με δύο όψεις), μπορείτε να ενισχύσετε τις κουρτίνες που ήδη έχετε, με ένα φλις ύφασμα και να μονώσετε με αυτόν τον τρόπο τα παράθυρά σας.

Saving Money Fact

Οι μεγαλύτερες απώλειες σε θερμότητα γίνονται από τα τζάμια. Με απλές τεχνικές, όπως η μόνωση των παραθύρων μπορείτε να καταναλώστε έως 20% λιγότερη θέρμανση άρα να έχετε και λιγότερη απώλεια χρημάτων.

Εξοικονόμησε έως 40% φροντίζοντας τα σώματα θέρμανσης

Με την διεθνή τιμή του φυσικού αερίου να είναι υπερτριπλάσια σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2021, τα ελληνικά νοικοκυριά, για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να έχουν την μεγαλύτερη απόδοση θέρμανσης με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μέσα από μια απλή συντήρηση και σωστή χρήση των καλοριφέρ, οι καταναλωτές μπορούν να εξοικονομήσουν έως 40% στα πάγια έξοδα τους.

Εξαέρωση: Με συχνή εξαέρωση των σωμάτων θέρμανσης, απελευθερώνεται ο εγκλωβισμένος αέρας και έτσι τα καλοριφέρ αποδίδουν στο μέγιστο, επιταχύνοντας τον χρόνο που χρειάζεται ένα δωμάτιο για να ζεσταθεί.

Συντήρηση του λέβητα: Ένας λέβητας που δεν έχει συντηρηθεί σωστά, μπορεί να χάνει έως και το 40% από την θερμότητα που θα έπρεπε να φτάσει στα σώματα.

Θερμοκρασία και θερμοστάτης: Η θερμοκρασία του καλοριφέρ δεν χρειάζεται να ξεπερνά τους 20ºC για να θερμαίνεται ο χώρος ικανοποιητικά. Για όσους ειδικά μένουν σε βόρειες περιοχές, είναι καλό να κατεβάζουν τον θερμοστάτη τις ώρες που δεν υπάρχει κανείς σπίτι αλλά όχι να τον κλείνουν, καθώς έτσι δεν χρειάζεται η επιπλέον ενέργεια που απαιτείται για να ζεσταθεί εκ νέου το σπίτι.

Κάνε Online αιτήσεις για κρατικές επιδοτήσεις

Σημαντικές παροχές δίνει το κράτος τόσο για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ώστε να πάρουν επιδοτήσεις για μείωση στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στην ύδρευση, στην αλλαγή ηλεκτρικών συσκευών και προσεχώς θα βγει πρόγραμμα επιδότησης και για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Η τακτική ενημέρωση από online κρατικά site είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να εξοικονομήσει κάποιος χρήματα. Παραδείγματα προγραμμάτων με επιδοτήσεις είναι το My Θέρμανση και το «Αλλάζω ΚΛΙΜΑτιστικό».

Αγόρασε online την φθηνότερη ασφάλεια αυτοκινήτου

Μέσα στα πάγια έξοδα των καταναλωτών που οδηγούν, είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου. Η ασφάλεια αυτοκινήτου είναι ένα έξοδο που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει καθώς είναι υποχρεωτική από τον νόμο, ενώ μάλιστα τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα είναι αρκετά τσουχτερά. Υπάρχει όμως τρόπος, να βρει ένας οδηγός εύκολα και γρήγορα online την οικονομικότερη τιμή για την ασφάλεια του, να την αγοράσει από την άνεση του καναπέ του και να έχει το κεφάλι του ήσυχο όλο τον χρόνο εξοικονομώντας μάλιστα έως 40%.

