Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

Μια 22χρονη Ισπανίδα έφτανε σταθερά στη δουλειά μεταξύ 6:45 και 7:00 π.μ., σχεδόν σαράντα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της βάρδιάς της.

Ο διευθυντής της δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Από το 2023, η γυναίκα είχε ειδοποιηθεί ότι δεν επιτρεπόταν να προσέλθει πριν από τις 7:30 π.μ., ωστόσο συνέχιζε να το κάνει.

Το αφεντικό της τελικά έχασε την υπομονή του και απέλυσε τη γυναίκα για «σοβαρό παράπτωμα». Σύμφωνα με αυτόν, εκείνη συνέχισε να αγνοεί τις οδηγίες του και έφτανε πολύ νωρίς, χωρίς να έχει τίποτα να κάνει. Κατά συνέπεια, δεν συνέβαλε καθόλου στην εταιρεία.

Στη συνέχεια, η γυναίκα προσέφυγε στο δικαστήριο, αλλά η προσφυγή της δεν ήταν επιτυχής. Σύμφωνα με τον δικαστή, το πρόβλημα δεν ήταν η «υπερβολική της ακρίβεια», αλλά η πεισματική της άρνηση να συμμορφωθεί με τους κανόνες του χώρου εργασίας.

