Δύσκολη δουλειά που πληρώνει καλά: Πάνω από 130.000 το χρόνο και 250 μέρες άδεια
Μπορεί να ακούγεται σαν δουλειά-όνειρο με 250 μέρες άδεια τον χρόνο, μισθό πάνω από 130.000€ και άπλετο χρόνο για ταξίδια και χόμπι. Πίσω όμως από τα προνόμια κρύβεται σκληρή δουλειά και κόπος.
Η 29χρονη Amalie Lundstad είναι μηχανικός και εργάζεται πάνω σε μια πετρελαϊκή πλατφόρμα στα ανοιχτά του Μπέργκεν στη Νορβηγία. Στα χαρτιά, τα προνόμια εντυπωσιάζουν, ένας εξαιρετικός μισθός (130.000 το χρόνο) και περίπου 250 ημέρες ελεύθερου χρόνου τον χρόνο.
Όμως η «μαγική» αυτή πραγματικότητα συνοδεύεται από απομόνωση, απόσταση από την οικογένεια και καθημερινή ευθύνη σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
