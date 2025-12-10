Σαν σήμερα 10 Δεκεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 10 Δεκεμβρίου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 10 Δεκεμβρίου.
- 1893 - Ο Χαρίλαος Τρικούπης σε ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων λέει τη φράση που έμεινε στην ιστορία ως «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
- 1901 - Απονέμονται τα πρώτα βραβεία Νόμπελ.
- 1906 - Ο Αμερικανός πρόεδρος Θεόδωρος Ρούζβελτ κερδίζει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τη διαμεσολάβησή του στο Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο και γίνεται ο πρώτος Αμερικανός που κερδίζει βραβείο Νόμπελ.
- 1909 - Η Σέλμα Λάγκερλεφ γίνεται η πρώτη γυναίκα συγγραφέας που κερδίζει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
- 1948 - Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθετεί την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
- 1963 - Απονέμεται στο Γιώργο Σεφέρη το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.
- 2016 - Διπλή επίθεση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης στοιχίζει τη ζωή σε 44 ανθρώπους και τραυματίζει περίπου 100 ακόμη. Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά ανατινάσσεται κοντά στο γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπεσίκτας. Την ευθύνη αναλαμβάνει η οργάνωση Γεράκια για την Απελευθέρωση του Κουρδιστάν (TAK)
