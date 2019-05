Τόκιο: Σε αυτή την καφετέρια μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας παρέα με… μικρά γουρουνάκια! (pics)

View this post on Instagram

mipig farmで12月に生まれた赤ちゃんたちがついにみなさまへお披露目??✨とーっても可愛い子たちなので、ぜひ、足を運んでみて下さい? ・ @mipigcafe ・ \HP公開と予約スタート/ お待たせいたしました! ぜひ、ご覧ください?? ご予約はこちらから☟ https://mipig.cafe/ ・ 2.22〜24のプレオープンを経て、 以下を変更させて頂きます。 ・ 営業時間 10:00〜20:00(不定休) 予約 フロア指定→人数でのご予約制に ・ cafe運営方針は「ブタさんファースト」となります。ブタさんの様子をみながら、cafe運営を行ってまいりますので、ご了承くださいませ? ・ マイクロブタさんのおうち"mipigcafe"は、3/1(金)まもなくオープンです。みなさまにお会いできること、楽しみにしております?