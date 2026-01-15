Αυστραλία: Έλληνας πήγε για διακοπές και τραυματίστηκε - Κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά

Εφιάλτης για 28χρονο Έλληνα τουρίστα στην Αυστραλία, ο οποίος έπειτα από σοβαρό ατύχημα σε παραλία του Περθ, ενδέχεται να μην καταφέρει να περπατήσει ξανά

Ο Ιωάννης Βιδινιώτης που είχε ταξιδέψει στη χώρα για τις γιορτές, προκειμένου να επισκεφθεί συγγενείς του τραυματίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ κολυμπούσε μαζί με μέλη της οικογένειάς του στην παραλία Cottesloe. Την ώρα που βρισκόταν στο νερό, χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο αμμοσύρτης είναι μια συσσώρευση άμμου ή λάσπης στον πυθμένα της θάλασσας, ενός ποταμού ή μιας λίμνης, που βρίσκεται σε σχετικά μικρό βάθος και σχηματίζει ένα είδος «υποθαλάσσιου αναγλύφου». Στην πράξη πρόκειται για αμμώδη ρηχά «σαμαράκια» ή προεξοχές του βυθού, όπου το νερό μπορεί να είναι πιο ρηχό από ό,τι φαίνεται, γι’ αυτό και ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνα για κολυμβητές και σκάφη.

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής» δήλωσε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου. «Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα». Η ίδια τον τράβηξε έξω από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Στο σημείο κατέφθασαν άμεσα ασθενοφόρα, με τους διασώστες να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο Royal Perth Hospital. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κλείδας, καθώς και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Community of Western Australia, ο 28χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, χωρίς να μπορεί να κουνήσει τα πόδια του ή να κλείσει τα χέρια του. Όπως αναφέρεται σε διαδικτυακή σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι, λόγω της έκτασης των τραυματισμών στη σπονδυλική στήλη, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τετραπληγίας.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη έξι έως οκτώ εβδομάδες, πριν ακολουθήσει εξάμηνο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Οι πιθανότητες να μπορέσει να περπατήσει ξανά δεν ξεπερνούν το 5%. «Αυτή είναι η πιο δύσκολη πραγματικότητα που καλείται να αντιμετωπίσει η οικογένειά μας», σημείωσε η ξαδέρφη του.

Οι γονείς του 28χρονου ταξιδεύουν από την Ελλάδα προς τη Δυτική Αυστραλία για να βρεθούν στο πλευρό του, ενώ η ελληνική κοινότητα έχει ήδη κινητοποιηθεί, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 210.000 δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και θεραπείας του.

