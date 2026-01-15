Ισπανία: Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν αεροσκάφος λόγω «απειλής» - Φάρσα από hotspot κινητού επιβάτη

Επιβάτης ενεργοποίησε το hotspot Wi-Fi του κινητού του κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο έφερε την ονομασία «ΈΧΩ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ. ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ»

Επιβάτης ενεργοποίησε το hotspot Wi-Fi του κινητού του κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο έφερε την ονομασία «ΈΧΩ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ. ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ»
Φωτ. Αρχείου
Unsplash
Ψευδής αποδείχθηκε η απειλή για βόμβα σε πτήση της Turkish Airlines που πετούσε από την Κωνωσταντινούπολη προς τη Βαρκελώνη το πρωί της Πέμπτης (15/01) και προκάλεσε συναγερμό πάνω από τη Μεσόγειο, με μαχητικά αεροσκάφη να συνοδεύουν το αεροπλάνο, καθώς και στο έδαφος, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Καταλονίας.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης λίγα λεπτά μετά τις 12 μ.μ. (ώρα Ελλάδος), με τις αστυνομικές δυνάμεις να το περικυκλώνουν για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Το όνομα του hotspot προκάλεσε συναγερμό

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, ένας επιβάτης δημιούργησε ένα hotspot Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης, το οποίο ήταν μια «απειλή βόμβας», ενεργοποιώντας αυτομάτως τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας. Το όνομα του δικτύου Wi-Fi που δημιούργησε αυτός ο επιβάτης, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, ήταν «ΈΧΩ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ. ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ», όπως ανέφερε η El Nacional της Καταλονίας.

Η ειδοποίηση εντοπίστηκε κατά τη φάση προσέγγισης της πτήσης TK1853, που έφτανε από την Κωνσταντινούπολη, όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε ένα δίκτυο Wi-Fi με ένα σαφώς απειλητικό όνομα.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους στα ανοιχτά της Καταλονίας προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με πηγές της αεροπορικής εταιρείας, η απειλή ήταν πολύ σαφής: περιείχε τη λέξη «βόμβα» και ακόμη και την πιθανότητα να πεθάνουν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφους. Αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση, ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε τον κωδικό 7700 στον αναμεταδότη, το σήμα που προορίζεται για σοβαρά περιστατικά στην πολιτική αεροπορία. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροσκάφους, καθώς η ακριβής φύση του κινδύνου ήταν άγνωστη, δύο μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν το αεροπλάνο στη Βαρκελώνη, τον τελικό προορισμό του.

Ενδελεχής έρευνα σε επιβάτες και αποσκευές

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο El Prat, μεταφέρθηκε σε μια απομονωμένη περιοχή μακριά από τους τερματικούς σταθμούς, και οι 148 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν.

Η επιθεώρηση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε από την ισπανική χωροφυλακή (Guardia Civil), η οποία, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, απέκλεισε την παρουσία εκρηκτικών ή οποιουδήποτε άλλου επικίνδυνου μηχανισμού στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό ανάγκασε το αεροδρόμιο να ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα γενικού συναγερμού και την επιτροπή για την αντιμετώπιση κρίσεων. Παρά την κλίμακα της επιχείρησης, οι αρχές επέμειναν ότι η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου δεν επηρεάστηκε σε καμία περίπτωση. Ειδικοί στην εξουδετέρωση εκρηκτικών της Guardia Civil, η οποία είναι η αστυνομική δύναμη με δικαιοδοσία στον χώρο του αεροδρομίου, επιθεώρησαν το αεροσκάφος, το οποίο είναι πλέον εντελώς άδειο. Γύρω στις 1:30 μ.μ. η επιτροπή κρίσης απενεργοποιήθηκε και οι λειτουργίες επιστρέφουν στο φυσιολογικό.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πολύ κακόγουστο αστείο» και επανέλαβε ότι οποιαδήποτε αναφορά σε απειλές, ακόμη και αν είναι ψευδής, ενεργοποιεί αυστηρά πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του πληρώματος.

