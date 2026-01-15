Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αεροπλάνο περικυκλωμένο από την Αστυνομία λόγω «απειλής»

Η ισπανική αστυνομία περικύκλωσε ένα επιβατικό αεροπλάνο που προσγειώθηκε σήμερα (15/01) στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης λόγω «απειλής επί του αεροσκάφους».

Το τζετ της Turkish Airlines αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης σήμερα το πρωί και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο El Prat λίγο πριν τις 11 π.μ. (12 ώρα Ελλάδας), συνοδεύτηκε από ισπανικά και γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με την εφημερίδα El Nacional.

Η απειλή για βόμβα αναφέρθηκε όταν το αεροσκάφος βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ιταλίας, γύρω στις 10 π.μ.

Το αεροπλάνο έκανε αρκετούς κύκλους πριν προσγειωθεί. Η αστυνομία περικύκλωσε το αεροπλάνο και επιβιβάστηκε σε αυτό αμέσως μετά.

Το αεροπλάνο έκανε κύκλους στα ανοιχτά της Καταλονίας προτού προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης. FlightRadar24

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο Airbus A-321 επέβαιναν 148 επιβάτες και επτά μέλη του πληρώματος κατά την προσγείωση.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των αεροδρομίων αναφέρουν ότι πρόκειται για τυπική διαδικασία και ότι, με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, πιστεύεται ότι πρόκειται για ψευδή συναγερμό.

Οι ισπανικές αρχές εκτελούν ενδελεχή έλεγχο όλων των επιβατών του αεροσκάφους εδώ και αρκετή ώρα, καθώς και των αποσκευών τους.

Όλοι οι επιβάτες έχουν πλέον μεταφερθεί στην αίθουσα έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, όπου γίνονται προσπάθειες για να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

