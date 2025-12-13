Βαρκελώνη: Τα γρήγορα αντανακλαστικά γυναίκας έσωσαν άνδρα που έπεσε στις ράγες του Μετρό - Βίντεο

Η γυναίκα, που είναι αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, κινητοποιήθηκε άμεσα για να σώσει τον άνδρα.

Τα γρήγορα αντακλαστικά μιας γυναίκας στο Μετρό της Βαρκελώνης έσωσαν τη ζωή ενός άνδρα που έπεσε στις γραμμές του τρένου.

Η γυναίκα, η οποία είναι αστυνομικός και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, επενέβησε άμεσα με τη βοήθεια άλλων δύο επιβατών που περίμεναν το τρένο, και έπεσαν στις ράγες για να τον σώσουν, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η καταλανική αστυνομία την Παρασκευή (12/12).

Στο βίντεο φαίνεται ένας νεαρός να περπατάει αποπροσανατολισμένος, να παραπατάει και να χτυπάει στον τοίχο της αποβάθρας της Γραμμής 3 στον σταθμό Espanya.

Η αστυνομικός παρατήρησε την παράξενη συμπεριφορά του νεαρού. Χωρίς να τον χάσει από τα μάτια της, τον πλησίασε, αλλά εκείνος φαινόταν να την αγνοεί. Την ίδια στιγμή που η γυναίκα ειδοποίησε για την περίεργη συμπεριφορά του άνδρα μέσω του ενδοεπικοινωνιακού συστήματος της αποβάθρας, αυτός έπεσε στα γραμμές.

Una Mosso de Esquadra o policía de Barcelona junto a 2 personas rescatan a un usuario caído en las vías del Metro de Barcelona. La agente de la policía fuera de servicio se percató que el hombre mostraba señales de desorientación y desequilibrio. pic.twitter.com/MMbSRvgo78 — Vision País Chile ? (@visionpaischile) December 12, 2025

Αμέσως, η αστυνομικός και άλλοι άνδρες έτρεξαν να κατέβουν στις γραμμές. Σήκωσαν γρήγορα τον άνδρα και, με τη βοήθεια ενός άλλου επιβάτη, τον έβαλαν σε ασφαλές σημείο στην αποβάθρα πριν φτάσει το τρένο και τον χτυπήσει.

