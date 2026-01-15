Το θαύμα της φύσης: Ο «υπερ-αγριόχοιρος» που μπορεί να φτάσει τα 200 κιλά

Ο πληθυσμός των αγριόχοιρων έχει αυξηθεί στη Γαλικία τα τελευταία χρόνια και μαζί με αυτόν, έχουν εμφανιστεί μερικά από τα πιο εντυπωσιακά δείγματά τους: οι «vakamulos», που μπορούν να φτάσουν σε βάρος έως και 200 κιλά.

Αυτά τα ζώα συνήθως κινούνται σε περιοχές μακριά από την ανθρώπινη δραστηριότητα, αν και προκαλούν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν διαφέρουν πολύ από τον κοινό αγριόχοιρο, με τη διαφορά ότι αυτή η υποομάδα ξεπερνά συχνά τα 10 χρόνια ζωής και φτάνει σε πολύ μεγάλο βάρος. Κατοικεί σε αφιλόξενες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, ενώ μία από τις βασικές τροφές τους είναι τα κάστανα.

