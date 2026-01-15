Φον Ντερ Λάιεν και Χριστοδουλίδης στην Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας - Μήνυμα επανένωσης

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεξιά, και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, στο κέντρο, περπατούν μπροστά από μια έκθεση φωτογραφιών που παρουσιάζει εικόνες από την τουρκική εισβολή του 1974, κατά τη διάρκεια μιας περιήγησης στην ουδέτερη ζώνη του ΟΗΕ στη διαιρεμένη πρωτεύουσα Λευκωσία, Κύπρος, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Συμβολικό μήνυμα επανένωσης εξέπεμψαν από τη Λευκωσία ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι περπάτησαν το πρωί κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, στο κέντρο της μοιρασμένης πρωτεύουσας.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην «οδυνηρή αλλά ισχυρή σιωπή» των δρόμων της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, κάνοντας λόγο για μια πραγματικότητα που εξακολουθεί να βαραίνει την Κύπρο. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε την ανθεκτικότητα των Κυπρίων που βίωσαν εκτοπισμό και βαθύ πόνο, αλλά παρέμειναν στον τόπο τους. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά «υπόσχεση» και, για την Κύπρο, «κρατά την υπόσχεση της επανένωσης».

Έμφαση στον ευρωπαϊκό ρόλο της Κύπρου

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε τον Κύπριο Πρόεδρο για τη φιλοξενία, χαρακτηρίζοντας την Κύπρο σημείο συνάντησης ηπείρων και πολιτισμών στην καρδιά της Μεσογείου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η χώρα διαθέτει μοναδική τεχνογνωσία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, στοιχεία που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Προτεραιότητα για την ΕΕ η Κύπρος

Όπως ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να καθοδηγήσει την ευρωπαϊκή ατζέντα σε απαιτητικές συγκυρίες, με φόντο γεωπολιτικές και θεσμικές προκλήσεις. Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής λειτούργησε, κι όμως, ως σαφές πολιτικό σήμα ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και ευθύνης.

Σε αναρτησή της δε σημείωσε: Πολύ συγκινητική επίσκεψη στη Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου.

