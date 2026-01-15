Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ: Το βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν στα decks που έγινε viral

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, έγινε viral στα social media μέσα από ένα βίντεο που τη δείχνει να χορεύει και να αναλαμβάνει ρόλο… DJ, στο πλαίσιο φιλανθρωπικής δράσης.

Η σύζυγος του Γάλλου προέδρου συμμετέχει εδώ και χρόνια στην καμπάνια «Pièces Jaunes», η οποία έχει στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας παιδιών και εφήβων. Αυτή τη φορά, προκειμένου να ενθαρρύνει τις δωρεές, εμφανίστηκε σε έναν διαφορετικό και πιο χαλαρό ρόλο.

https://www.instagram.com/reel/DThklUJDJu4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συγκεκριμένα, η Μπριζίτ Μακρόν επισκέφθηκε τη Disneyland μαζί με τον προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη στήριξη παιδιών.

Περίπου 300 παιδιά έδωσαν το «παρών» για να συναντήσουν την Πρώτη Κυρία, η οποία δεν δίστασε να χορέψει και να ανέβει στα decks, μιξάροντας το εμβληματικό τραγούδι «Forever Young» των Alphaville.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με το κοινό να ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και θετικά σχόλια, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Η καμπάνια «Pièces Jaunes» θα διαρκέσει έως τις 7 Φεβρουαρίου και στοχεύει, μέσω της συγκέντρωσης πόρων, στη βελτίωση της καθημερινότητας και της φροντίδας των νοσηλευόμενων παιδιών και εφήβων σε όλη τη Γαλλία.

