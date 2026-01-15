Ποια ήταν η πρώτη φρεγάτα που απέκτησε το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Η Ελλάδα από σήμερα αισθάνεται υπερήφανη για την παραλαβή της πρώτης φρεγάτας Belharra, του πλοίου εκείνου που μπορεί να κάνει την διαφορά για το Πολεμικό μας Ναυτικό.

Αναμοχλεύοντας την ιστορία έχει ενδιαφέρον η συγκυρία με την πρώτη φρεγάτα που απέκτησε ποτέ το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η πρώτη φρεγάτα που απέκτησε ποτέ το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό θεωρείται η φρεγάτα «Ελλάς».

Συνοπτικά στοιχεία για την φρεγάτα «Ελλάς»:

Τύπος: Ιστιοφόρος φρεγάτα

Ναυπήγηση: 1825–1826, Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη)

Παραλαβή από την Ελλάδα: 1826

Περίοδος: Ελληνική Επανάσταση του 1821

Ιστορική σημασία

Η Ελλάς ήταν το πρώτο μεγάλο και σύγχρονο πολεμικό πλοίο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και ναυαρχίδα του επαναστατικού στόλου. Συμβόλιζε τη μετάβαση από τα εμπορικά/ιδιωτικά πλοία της Επανάστασης σε κρατικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το τραγικό τέλος

Την 1η Αυγούστου 1831, κατά τις εσωτερικές συγκρούσεις της εποχής (επί Κυβερνήτη Καποδίστρια), η φρεγάτα πυρπολήθηκε στον Πόρο από τον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, για να μη πέσει στα χέρια των αντιπάλων του.

Διευκρινίζεται ότι αν μιλάμε αυστηρά με σύγχρονους ναυτικούς όρους, η φρεγάτα «Ελλάς» ήταν ιστιοφόρος φρεγάτα (όχι μηχανοκίνητη). Ωστόσο, ιστορικά και τυπικά, αναγνωρίζεται ως η πρώτη φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

