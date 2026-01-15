Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

Την τελευταία της πνοή άφησε η «κρυφή» κόρη του Φρέντι Μέρκιουρι, σε ηλικία 48 ετών.

H «Bibi», όπως την φώναζε ο Φρέντι Μέρκιουρι, έδινε πολυετή μάχη με μία σπάνια μορφή καρκίνου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Σε δημοσίευμα της Daily Mail αποκαλύπτεται πως ο εμβληματικός τραγουδιστής των Queen της είχε χαρίσει το υποκοριστικό «Bibi», ενώ φέρεται να είχε γράψει αρκετά τραγούδια για εκείνη. Η συγγραφέας Λέσλι-Αν Τζόουνς αποκάλυψε την ύπαρξή της στο βιβλίο με τίτλο «Love, Freddie», το οποίο κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η συγγραφέας δήλωσε σήμερα πως ο Φρέντι αποκαλούσε επίσης την κόρη του «θησαυρό» του και «μικρό βατραχάκι» του. Τα τραγούδια των Queen «Bijou» και «Don't Try So Hard» ήταν εμπνευσμένα από εκείνη, ενώ ο καλλιτέχνης διατηρούσε στενή σχέση με τη «Bibi» μέχρι τον θάνατό του, το 1991.

Ο σύζυγος της εκλιπούσας, Τόμας, ανέφερε στην Daily Mail ότι απεβίωσε «ειρηνικά μετά από μακρά μάχη με το χόρδωμα, έναν σπάνιο καρκίνο της σπονδυλικής στήλης, αφήνοντας πίσω δύο γιους, ηλικίας εννέα και επτά ετών».

«Η Β είναι τώρα με τον αγαπημένο και στοργικό πατέρα της στον κόσμο των σκέψεων. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν στον άνεμο πάνω από τις Άλπεις», συμπλήρωσε.