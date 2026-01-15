Γιώργος Γρηγοριάδης για Γιώργο Παπαδάκη: «Αρνούμαι να σβήσω τα μηνύματά του απο το κινητό»

Για τον Γιώργο Παπαδάκη, την απόφασή του να φύγει από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 25 χρόνια και τα «κροκοδείλια δάκρια» που χύθηκαν στην κηδεία του παρουσιαστή, μίλησε σε συνέντευξή του στο Star ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Ήταν συνειδητοποιημένη η απόφασή μου να έρθω στο Action 24, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγω από τον ΑΝΤ1 μετά από 25 χρόνια», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Μου είναι δύσκολο να μιλήσω για τον Γιώργο Παπαδάκη σε παρελθοντικό χρόνο. Έχω μηνύματά του στο κινητό και αρνούμαι να τα σβήσω. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν επαγγελματίας και σεβαστικός με όλους. Αυτά έχω κρατήσει από εκείνον. Όταν είπα στον Γιώργο Παπαδάκη ότι θα έρθω στο Action 24 μου είπε να ανοίξω τα φτερά μου. Φυσικά και υπήρχαν κροκοδείλια δάκρυα στην κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη», πρόσθεσε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

