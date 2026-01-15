ΗΠΑ: Γυμναστική μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας έκανε ο Πιτ Χέγκσεθ - Βίντεο

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ συναντήθηκε την Πέμπτη (15/01) με τον υπουργό Άμυνας της Ιαπωνίας Shinjiro Koizumi με έναν πιο «πρωτότυπο» τρόπο, καθώς οι δύο άνδρες έκαναν γυμναστική μαζί με τους στρατιώτες του 3ου συντάγματος πεζικού του αμερικανικού στρατού.

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου είχε καλέσει τους δημοσιογράφους στην «ασυνήθιστη» συνάντηση, με βίντεο να καταγράφει τους δύο υπουργούς να εξασκούνται σε μηχανήματα κωπηλασίας.

Hegseth meets with Japanese Defense Minister Koizumi.pic.twitter.com/bedfPrOpkH — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Ο Koizumi δήλωσε για την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ότι ελπίζει να ανταλλάξει απόψεις με τον Χέγκσεθ σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και να επιβεβαιώσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης και των δυνατοτήτων αντίδρασης της συμμαχίας Ιαπωνίας-ΗΠΑ.

Αυτή θα είναι η τέταρτη συνάντηση μεταξύ των δύο, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, από την ανάληψη των καθηκόντων του Koizumi τον περασμένο Οκτώβριο.

«Θέλω να δείξω στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ότι η συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ συνδέεται με ισχυρότερους δεσμούς από ποτέ», δήλωσε ο Κοϊζούμι σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (09/01). Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας τόνισε επίσης ότι ελπίζει να εμβαθύνει την «προσωπική σχέση εμπιστοσύνης» που έχει με τον Χέγκσεθ.

