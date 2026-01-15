Εκπαιδευτήρια Καίσαρη: 4ος Διασχολικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας «Λεξοπαίγνια»

Τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη προκηρύσσουν για τους μαθητές των Γυμνασίων κάθε τύπου του νομού Αττικής τον 4ο Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Λεξοπαίγνια».

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την ελληνική γλώσσα με έναν ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Έμπνευση για τον διαγωνισμό αποτέλεσαν διεθνείς διαγωνισμοί, όπως το Spelling Βee. Η διαφορά αυτού του διαγωνισμού είναι ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ορθογραφία των λέξεων, αλλά αγγίζει διαφορετικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας. Σκοπός του διαγωνισμού είναι οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν την απεραντοσύνη της ελληνικής γλώσσας, την ουσιαστική αξία της γλωσσικής καλλιέργειας στην καθημερινή τους επικοινωνία, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν την ελληνική γλώσσα κόσμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με την παράλληλη, όμως, καλλιέργεια του σεβασμού στην πολιτιστική αξία που φέρει κάθε γλώσσα.

Θα απονεμηθούν βραβεία στους 3 πρώτους μαθητές. Οι σχολικές μονάδες, οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές που θα συμμετέχουν θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.

Ο διαγωνισμός έχει λάβει έγκριση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/βάθμιας - Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Δείτε την διαδικασία συμμετοχής:

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα: ΕΔΩ

Για θέματα & υλικό προηγούμενων ετών: ΕΔΩ