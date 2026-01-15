Τουρκία: Συνελήφθη η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - «Ερωμένη του Ιμάμογλου» λένε ΜΜΕ

Με τη δίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου για την υπόθεση του πανεπιστημιακού του πτυχίου να ξεκινά σήμερα (15/01), οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της αθλήτριας του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν για υπόθεση ναρκωτικών, με την οποία -όπως κατέθεσε influencer- διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, λίγες ώρες πριν την έναρξη της διαδικασίας ξέσπασε σάλος στην Τουρκία εξαιτίας της κατάθεσης μιας influencer, που αποκάλυψε ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Ντεριά Τσαϊργκάν. Η εν λόγω αθλήτρια μάλιστα συνελήφθη πριν λίγες ώρες, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα.

Όπως αναφέρει η φιλοκυβερνητική Turkiye, στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν 19 άτομα, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και η Ντεριά Τσαϊργκάν.

Στη χθεσινή δήλωση της influencer Rabia Karaca, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας, ανέφερε ότι η παίκτρια βόλεϊ «ήταν η κοπέλα του Εκρέμ Ιμάμογλου», ενώ υποστήριξε ότι πίσω δωμάτιο του τζετ που χρησιμοποιούσε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης «χρησιμοποιούνταν για σεξουαλικούς σκοπούς».

Για την είδηση περί «εξωσυζυγικής σχέσης» του Ιμάμογλου, που μεταδίδεται από χθες σε όλα τα τουρκικά ΜΜΕ, τόσο αντιπολιτευόμενα όσο και κυβερνητικά, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη αντίδραση εκ μέρους του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ή των συνεργατών του.

Τα τουρκικά μέσα επανέφεραν μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, περίπου δύο ετών, κατά την οποία είχε ερωτηθεί ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει ότι έχει καταχωρισμένο το τηλέφωνο του Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι τουρκικές αρχές προσπαθούν εδώ και καιρό να υποβαθμίσουν την εικόνα του Εκρέμ Ιμάμογλου, ενός εκ των ισχυρότερων αντιπάλων του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι το πτυχίο του είναι πλαστό, για οικονομικές ατασθαλίες και σκανδαλώδη προσωπική ζωή, όπως επισημαίνουν αναλυτές. Πρόκειται, ωστόσο, για ισχυρισμούς που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ η κατοχή πτυχίου από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσει ένας Τούρκος πολίτης να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της χώρας.