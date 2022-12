Αναστασοπούλου: Η Ελλάδα παρουσιάζει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες

Η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε τη μεγάλη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. «Οκτώ στις δέκα επενδύσεις που πραγματοποιούνται φέτος στην Ελλάδα προέρχονται από την τουριστική βιομηχανία», είπε.

«Επενδύστε σήμερα στον ελληνικό τουρισμό. Επενδύστε στην Ελλάδα της συνέπειας, της συνέχειας και της σταθερότητας», ήταν το μήνυμα που έστειλε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου απευθυνόμενη σε Αμερικανούς επιχειρηματίες στο πάνελ «Tourism Hospitality - Enhancing Greece's Attractiveness & Competitiveness», με τους κ.κ. Έλενα Κοσσένα, Partner – Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, Ευτύχιο Βασιλάκη, Chairman - Aegean Airlines S.A.; CEO - Autohellas και Oriol Peña, Senior Director (Greece & Italy) – Hotel Investment Partners (HIP), στο «24th Annual Capital Link Invest in Greece Forum: Sustaining Growth & Investment Momentum», στη Νέα Υόρκη.

Ειδικότερα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε τη μεγάλη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων, τονίζοντας ότι «παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μια εποχή που η μέση ελκυστικότητα της Ευρώπης και των ανταγωνιστικών χωρών επηρεάζεται σημαντικά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ελκυστικότητα της Ελλάδας, ως επενδυτικού προορισμού, παραμένει ανθεκτική».

«Οκτώ στις δέκα επενδύσεις που πραγματοποιούνται φέτος στην Ελλάδα προέρχονται από την τουριστική βιομηχανία», όπως τόνισε η Γενική Γραμματέας, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον τουρισμό να παραμένει η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, χάρη και στο φιλοεπενδυτικό νομοθετικό έργο της παρούσας κυβέρνησης».

«Με περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με περίπου 6.000 μεγαλύτερα και μικρότερα νησιά και νησίδες, και με εδραιωμένη θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, η Ελλάδα παρουσιάζει εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά προσφέρει και ελκυστικές προτάσεις για θεματικό τουρισμό όλο το χρόνο», όπως σημείωσε η κ. Ολυμπία Κ. Αναστασοπούλου αναφέροντας μάλιστα ότι «τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως (α) η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, (β) η φυσική ομορφιά και (γ) η γεωγραφική ποικιλομορφία της έχουν προσελκύσει σημαντικές επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια».

«Ελάτε στην Ελλάδα, επενδύστε στον τουρισμό και γίνετε μέρος της επόμενης ιστορίας επιτυχίας», υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.

Eπιπροσθέτως, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου παρευρέθη στην τελετή Λήξης των εργασιών της Πέμπτης 8 Δεκεμβρίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange με τον Δρ Νίκο Τσάκο TEN Ltd, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP), τον Υπουργό Οικονομικών κ. Xρήστο Σταϊκούρα, τον CEO, ATHEX Group κ. Γιάννο Κοντόπουλο, τον Vice Chairman του NYSE & President του NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), κ. John Tuttle, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακακη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ κ. Γιάννη Τσακίρη, την Πρόεδρο της Κεφαλαιογοράς κυρία Βασιλική Λαζαράκου, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, κ. Ντίνο Κωνσταντίνου, και τους εκπροσώπους των εταιρειών εισηγμένων στο NYSE, κα. Marina Hadjipateras – Dorian LPG (NYSE: LPG), κ. Steve Demetriou – CEO, Jacobs (NYSE: J), και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 Photo 2/4 Photo 3/4 Photo 4/4

Σημειώνεται ότι στα γαλανόλευκα ντύθηκε την ίδια μέρα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) για να τιμήσει την «Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής», που διοργανώθηκε σε ειδική τελετή προς τιμήν της χώρας μας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της «Ημέρας της Ελλάδος-Αμερικής», το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε την ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος του NYSE, John Tuttle, καλωσόρισε την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες στο NYSE εταιρείες και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η δέσμευση του NYSE με την ελληνική ομογένεια, τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και τις εισηγμένες εταιρείες παραμένει ισχυρή.

Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων μεταξύ του αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου NYSE, του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννου Κοντόπουλου, και του δρ Νίκου Τσάκου.

Επιπλέον, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου συναντήθηκε με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αμερικής (με περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βορείου Αμερικής), κ. Κωνσταντίνο Χαροκόπο με τον οποίο συζήτησε για το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο αντανακλάται και στον κλάδο του τουρισμού.

Αμφότεροι τόνισαν «τη μεγάλη ώθηση στο τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ έδωσαν τη φετινή χρονιά οι αυξημένες τακτικές πτήσεις των αμερικανικών αερομεταφορέων προς τη χώρα μας από την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2022. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις αμερικανικές αερογραμμές για 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ στο «Ελ. Βενιζέλος» είχε ως αποτέλεσμα να επισκέπτονται την Αθήνα και τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας πλήθος «high spenders» ταξιδιωτών», επεσήμανε».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού συμμετέχει στις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις στις ΗΠΑ και έχει εδραιωθεί μια μακρά συνεργασία με τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες και τους τουριστικούς πράκτορες της εν λόγω αγοράς. Στόχος σε αυτό το πεδίο έχει τεθεί η διατήρηση των πτήσεων ρεκόρ και σε αυτό στοχεύει και το πρόγραμμα συνδιαφήμισης που υλοποιείται ώστε οι Αμερικανοί ταξιδιώτες να έχουν την ευκαιρία 12μηνης πρόσβασης στην Ελλάδα. Περαιτέρω, στοχεύουμε στην επέκταση των πτήσεων το 2023 ώστε να καλύπτονται περισσότεροι προορισμοί από τις ΗΠΑ».

Επίσης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης συναντήθηκε με τις κ.κ. Peggy Murphy, αντιπρόεδρο της United States Tour Operators Association (USTOA), Sarah Little, αντιπρόεδρο της American Society of Travel Advisors (ASTA), Catherine Prather, πρόεδρο του National Tour Association (ΝΤΑ), καθώς και τον κ. Gregory Alexander, ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου Crown Peters και την κα. Debbie Gregory, Tour Department Manager αντιστοίχως.

Συγκεκριμένα η κα. Peggy Murphy έκανε παρουσίαση έρευνας των μελων της USTOA σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα ψηφίστηκε ως ο δεύτερος πιο "hot" προορισμός στον κόσμο και παρουσίασε τις προβλέψεις του Οργανισμού για το 2023 ως προς την κινητικότητα προς Ελλάδα, οι οποίες ήταν πολύ θετικές. Αντιστοίχως η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου τόνισε τη σημασία προώθησης εναλλακτικών προορισμών στην Ελλάδα ώστε να επεκταθεί η τουριστική σεζόν και να επωφεληθούν περιοχές σχετικά άγνωστες για τον Αμερικανό ταξιδιώτη που όμως έχουν πάρα πολλά να του προσφέρουν.

Στη συνέχεια, η κα. Sarah Little ανέφερε ότι η ASTA έχει 17.000 καταγεγραμμένα μέλη καλύπτοντας όλη την γκάμα των επαγγελματιών τουρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέθεσε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι προοπτικές για την Ελλάδα για το 2023 είναι θετικότατες, με τη ζήτηση για τη χώρα μας να είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Παράλληλα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού όπως η γαστρονομία, ο πολιτισμός και το yachting και αντιστοίχως έθεσε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την ενίσχυση αυτών.

Έπειτα, η κα. Catherine Prather ενημέρωσε κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου για το ρόλο και την αποστολή του ΝΤΑ και συζητήσανε τους τρόπους με τους οποίους ο Ε.Ο.Τ. Β. Αμερικής και το Υπουργείο Τουρισμού μπορούν να ενισχύσουν την προβολή της Ελλάδος στους Tour Operators/μέλη του ΝΤΑ. Η κα. Prather θα παραδώσει μάλιστα λίστα δεδομένων με στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα που αφορούν στις ειδικές μορφές τουρισμού.

Κατόπιν, ο κ. Gregory Alexander ανέφερε ότι το γραφείο του επιθυμεί να ενισχύσει την ήδη αυξανόμενη ζήτηση για Ελλάδα από την Αμερική μέσω διαφημιστικών ενεργειών με την προϋπόθεση ότι αυτές θα ξεκινούν πριν από το Νοέμβριο, ενώ η κα. Debbie Gregory συμφώνησε σχετικά με τη σημασία ενίσχυσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες ώστε να ενημερωθούν για ολους τους ελληνικούς προορισμούς και όχι μόνο για τις Αθήνα, Μύκονο και Σαντορίνη.

Επιπροσθέτως, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης παρέθεσε συνεντεύξεις σε Cosmos FM, Hellenic Journal, Ant1 Satellite, NGTV, όπως και Hellenic DNA, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για (α) το πόσο συμβάλλει ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία, (β) τις ευκαιρίες για επενδύσεις που παρουσιάζει το ελληνικό τουριστικό οικοσύστημα, καθώς και (γ) τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική τουριστική βιομηχανία το 2023.

Τέλος η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου συναντήθηκε με την Ελληνίδα σεφ Μαρία Λόη που διαπρέπει εδώ και αρκετά χρόνια στις ΗΠΑ με το πολύ πετυχημένο εστιατόριό της στην καρδιά της Νέας Υόρκης, τη δική της τηλεοπτική εκπομπή «Secrets of the Mediterranean» στο κανάλι WGBH-PBS, στην οποία προβάλλει τη μεσογειακή και ελληνική κουζίνα, καθώς και τη συνεργασία της με το διάσημο ξενοδοχείο Plaza, με την οποία μιλήσανε εκτενώς για (α) την ελληνική διατροφική παράδοση που με την ποικιλία και την ποιότητα των υλικών της απολαμβάνει προνομιακή θέση στην παγκόσμια κουλτούρα της γεύσης, καθώς και για (β) θέματα προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού και πώς μπορεί να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.