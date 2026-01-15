Κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία της Sophie Turner ως Λάρα Κροφτ

Η Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από τη νέα live-action σειρά «Tomb Raider», η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής και φέρνει ξανά στη μικρή οθόνη την εμβληματική ηρωίδα των video games, Λάρα Κροφτ.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα δούμε τη Σόφι Τέρνερ, η οποία αναλαμβάνει να ενσαρκώσει τη διάσημη αρχαιολόγο και εξερευνήτρια.

Η Sophie Turner / AP

Η σειρά αποτελεί μεταφορά του κλασικού και ιδιαίτερα δημοφιλούς franchise των video games «Tomb Raider», το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από την Prime Video τον Μάιο του 2024. Η συμμετοχή της Τέρνερ έγινε γνωστή λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς. Η ηθοποιός ακολουθεί τα βήματα μεγάλων ονομάτων που έχουν «φορέσει» στο παρελθόν τη στολή της Λάρα Κροφτ, όπως η Αντζελίνα Τζολί στις κινηματογραφικές μεταφορές των αρχών της δεκαετίας του 2000 και η Αλίσια Βικάντερ στη νεότερη εκδοχή του 2018.

https://www.instagram.com/p/DTg5XIpEwmb/

Στο πλευρό της Σόφι Τέρνερ συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών: Σιγκούρνεϊ Γουίβερ, Τζέισον Άιζακς, Μάρτιν Μπομπ-Σέμπλ, Τζακ Μπάνον, Τζον Χέφερναν, Μπιλ Πάτερσον, Πάτερσον Τζόζεφ, Σάσα Λους, Ζιλιέτ Μοταμέντ, Σίλια Ίμρι και Άουγκουστ Βίτγκενσταϊν.

Δημιουργός, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς είναι η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, ενώ καθήκοντα συν-showrunner και εκτελεστικού παραγωγού αναλαμβάνει ο Τσαντ Χοτζ. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην παραγωγή.

Το πρώτο παιχνίδι «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996 και καθιέρωσε τη Λάρα Κροφτ ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γυναικεία σύμβολα δράσης παγκοσμίως. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι της σειράς, «Shadow of the Tomb Raider», κυκλοφόρησε το 2018, ενώ αρκετοί από τους παλαιότερους τίτλους έχουν επανακυκλοφορήσει σε remastered εκδόσεις. Παράλληλα, δύο νέοι τίτλοι, τα «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και «Tomb Raider: Catalyst», έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.

