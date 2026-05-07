ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ: Ένα collab που ξεδιπλώνεται στην πόλη

Εκεί έξω, όπου ζουν και κινούνται οι άνθρωποι της νέας γενιάς, η μπύρα ΝΥΜΦΗ βρίσκεται ανάμεσά τους, μεταμορφώνοντας τις εμπειρίες τους. Σε αυτό το περιβάλλον γεννιέται η συνεργασία της με τον ΝΕΓΡΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ – ένα απρόβλεπτο collab που ενώνει διαφορετικούς κόσμους μέσα από τη δημιουργική ελευθερία και την αυθεντική έκφραση.

Η δημιουργική συνάντηση παίρνει μορφή μέσα από ένα συλλεκτικό jersey, εμπνευσμένο από τη συνύπαρξη της γοργόνας της ΝΥΜΦΗΣ με τον κόσμο και τα σύμβολα του καλλιτέχνη. Στο design συναντώνται στοιχεία όπως το κομπολόι, το τσαρούχι και τα μυστικά του σύμβολα, πλαισιωμένα από τον μυθικό χαρακτήρα της ΝΥΜΦΗΣ, συνθέτοντας ένα κομμάτι που αφηγείται μια κοινή ιστορία.

Το jersey αποτελεί μέρος ενός capsule drop, που συμπληρώνεται από συλλεκτική μπαντάνα και crossbody τσαντάκι. Το κοινό μπορεί να αποκτήσει το συλλεκτικό κομμάτι μέσα από διαγωνισμούς της ΝΥΜΦΗΣ.

Η συνεργασία ΝΥΜΦΗ x ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ξεδιπλώνεται ως μια πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδέει τη μουσική, τον πειραματισμό και τον παλμό της πόλης. Η αρχή έγινε στις 18 Απριλίου, στο Floyd, στη live συναυλία του ΝΕΓΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ, όπου πραγματοποιήθηκε το kick-off της συνεργασίας. Εκεί, περισσότεροι από 2.000 νέοι είδαν τον αγαπημένο τους ράπερ να φορά για πρώτη φορά το jersey στη σκηνή, ενώ κάποιοι τυχεροί το έκαναν δικό τους μέσα από τον διαγωνισμό που έτρεχε

παράλληλα.

Η ιστορία συνεχίζεται μέσα από μια digital καμπάνια και ένα video που κινείται εκεί όπου η καθημερινότητα συναντά το απρόσμενο. Μπροστά από ένα συνοικιακό μίνι μάρκετ, το ψυγείο της ΝΥΜΦΗΣ γίνεται η αφετηρία: ο ΝΕΓΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ ανοίγει την πόρτα και βρίσκει κάτι που δεν περιμένει – το jersey, κρεμασμένο ανάμεσα στις μπύρες.

Το video είναι γυρισμένο στις γειτονιές όπου μεγάλωσε ο Νέγρος του Μοριά, εκεί όπου οι νέοι δημιουργούν καθημερινά τα δικά τους μικρά, μαγικά σύμπαντα, αυθόρμητα και με φυσικότητα.

Η εμπειρία κορυφώνεται στην καρδιά της πόλης, με ένα μεγάλο street party που έρχεται να γιορτάσει τη δημιουργική αυτή συνάντηση.

Στις 21 Μαΐου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, η ΝΥΜΦΗ καλεί το κοινό σε ένα ανοιχτό party με ελεύθερη είσοδο, παγωμένη μπύρα, DJ sets και μια εμφάνιση-έκπληξη.

Η έμπνευση μπορεί να γεννηθεί εκεί που δεν το περιμένεις.

Όπου υπάρχει μαγεία, τίποτα δεν αποκλείεται.