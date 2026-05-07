ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 93 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Απρίλιο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn. Τον Απρίλιο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 93 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 28 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Συνολικά Γκολ (7+)» σε 6 αγώνες από το Champions League, την Pro League της Σαουδικής Αραβίας, την Championship, τη League One και την National League South της Αγγλίας και κέρδισε 26.715,93 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 28 Απριλίου, στο Τετραπλό της 9ης ιπποδρομίας από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.321 ευρώ.