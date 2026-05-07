Πεδίο μάχης το Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήρθε ισόπαλη με την Μπάγερν Μονάχου και εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Champions League. Αιτία χαράς για τους Παριζιάνους, με πολλούς να βγαίνουν στους δρόμους να το πανηγυρίσουν. Όμως δυστυχώς η κατάσταση ξέφυγε και υπήρξαν σοβαρά επεισόδια.

Οπαδοί και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν σε πολλά σημεία της πόλης κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν 11 τραυματισμοί. Ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας τραυματιστεί από πυροτεχνήματα.

French politician Matthieu Valet condemned the violence, calling attackers cowards and demanding prison for anyone assaulting police, hoping Paris returns to order by 2027.

Οι αρχές προχώρησαν σε 127 συλλήψεις. Οι 107 στο Παρίσι όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Παράλληλα, 23 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν χρειάστηκε καν να νοσηλευτούν. O υπουργός, Λοράν Νούνιες, καταδίκασε τη βία και τόνισε πως η αστυνομία θα είναι σε εγρήγορση για τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη στις 30/5.

Ο Νούνιες προειδοποίησε μάλιστα πως θα υπάρξει η ίδια αυστηρότητα και αποφασιστικότητα στις επιχειρήσεις της αστυνομίας, προκειμένου να αποφευχθούν αναταραχές.

«Έχουμε μια μικρή συζήτηση με τον αστυνομικό διευθυντή εκ των προτέρων. Αυτό δεν συνέβη αυτή τη φορά. Θα πρέπει να δούμε που θα οργανωθεί αυτή η ζώνη οπαδών», συμπλήρωσε ο υπουργός ενόψει του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού που σκορπά ανησυχία στο Παρίσι.