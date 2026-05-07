Κατερίνη: Σε άγριο ξυλοδαρμό οφείλεται ο θάνατος 73χρονου – Τι ερευνά η αστυνομία

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή του ηλικιωμένου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κατερίνη: Σε άγριο ξυλοδαρμό οφείλεται ο θάνατος 73χρονου – Τι ερευνά η αστυνομία
Αρχείο SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος του 73χρονου στον Κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία
  • Οι κακώσεις προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 έως 24 ώρες πριν από τον θάνατο, γεγονός που ανατρέπει την αρχική εκτίμηση θανάτου από παθολογικά αίτια.
  • Η υπόθεση ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια, και οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη της δολοφονίας.
  • Οι αρχές ερευνούν μαρτυρίες και στοιχεία για τις κινήσεις του θύματος την ημέρα του θανάτου, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο καβγά.
  • Η σορός του 73χρονου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.
Snapshot powered by AI

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου ενός 73χρονου στον Κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας. Η αρχική εκτίμηση ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ανατράπηκε από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ολύμπιο Βήμα», από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι το θύμα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία ενώ προκύπτει ότι οι κακώσεις προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 με 24 ώρες πριν από τον θάνατό του.

Μετά τα τελευταία δεδομένα, η υπόθεση ερευνάται πλέον από τους αστυνομικούς ως εγκληματική ενέργεια και αναζητείται ο δράστης της δολοφονίας.

Οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις κινήσεις του ηλικιωμένου την ημέρα της δολοφονίας

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι αν νωρίτερα, την ημέρα που έχασε τη ζωή του, είχε κάποιον καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και τελικά κατέληξε στην αυλή του σπιτιού ώρες αργότερα.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Η σορός του 73χρονου εντοπίστηκε στις 10 το πρωί της Τετάρτης από γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και αμέσως μετά ενημερώθηκε και η αστυνομία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 21χρονου στο Ηράκλειο: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

18:52ΦΑΡΜΑΚΟ

Ορισμένα φάρμακα πρόληψης της ημικρανίας σχετίζονται με 25% μειωμένο κίνδυνο γλαυκώματος

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του 21χρονου Νικήτα πριν 2 χρόνια

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος εποχής: Πέφτει η αυλαία της συνεργασίας FIFA - Panini για τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ

18:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης μετά την ΚΟ της ΝΔ: Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα ήμασταν εδώ 5 ώρες και θα τσακωνόμασταν

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Του λέγαμε να φύγει, δεν ήθελε να αφήσει τους δικούς του», λέει στενός φίλος του 21χρονου

18:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή η διάταξη για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πεδίο μάχης το Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν

18:20ANNOUNCEMENTS

Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Allwyn Hellas και το Pamestoixima.gr στα SBC Awards 2026

18:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Σε άγριο ξυλοδαρμό οφείλεται ο θάνατος 73χρονου – Τι ερευνά η αστυνομία

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές την Παρασκευή, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πότε έρχονται τα πρώτα 30άρια

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Ρωσία εκπαιδεύει φοιτητές ως χάκερ: Η μυστική σχολή και οι πράκτορες της GRU

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

17:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΔΟΕ: Άρση όλων των περιορισμών για αθλητές από Λευκορωσία - Καμία αλλαγή για τους Ρώσους

17:52ANNOUNCEMENTS

"Now Is Your Spark”: Η Huawei βάζει περισσότερη ενέργεια, κίνηση και έμπνευση στην καθημερινότητα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Προς «προσωρινή συμφωνία» ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

17:49ANNOUNCEMENTS

Διπλή διάκριση για την IKEA από το Make-A-Wish Ελλάδος για τη διαχρονική της προσφορά

17:47ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 93 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Φορώντας τα ρούχα του Σήφη πήγε στο δικαστήριο η Μίνα Βαλυράκη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας του πατέρα του Νικήτα για τον 54χρονο: «Θα σκοτώσει και άλλους δικούς μου ανθρώπους, τρία χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική ειρωνεία: Για το 2027 ορίστηκε δίκη για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του 21χρονου Νικήτα πριν 2 χρόνια

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές την Παρασκευή, νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πότε έρχονται τα πρώτα 30άρια

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

16:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιστρέφω δυναμικά»: Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε νέο κόμμα

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

16:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας τον σκότωνε» - Τα λόγια του πατέρα του Νικήτα στην κηδεία και η προφητική φράση της χαροκαμένης μάνας

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

17:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο που οδηγούσε ο Νικήστρατος και σκοτώθηκε ο γιος του 54χρονου δολοφόνου του

18:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γκάμπι: Ο πρώτος βουδιστής μοναχός - ρομπότ - Χειροτονήθηκε επίσημα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο Newsbomb για εκλογές: Θα τρίβουμε τα μάτια μας με το αποτέλεσμα, όπως και το 2023

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού από το MV Hondius – Αναμένονται περισσότερα, λέει ο ΠΟΥ

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Προς «προσωρινή συμφωνία» ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

12:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η μεγάλη ανατροπή με την εμφάνιση της Φινλανδίας – Πώς επηρεάζονται τα στοιχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ