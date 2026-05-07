Κατερίνη: Σε άγριο ξυλοδαρμό οφείλεται ο θάνατος 73χρονου – Τι ερευνά η αστυνομία

Η σορός του 73χρονου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης από γείτονα, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου ενός 73χρονου στον Κάτω Άγιο Ιωάννη Πιερίας. Η αρχική εκτίμηση ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ανατράπηκε από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ολύμπιο Βήμα», από τη νεκροψία-νεκροτομή προέκυψε ότι το θύμα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, είχε σπασμένα πλευρά και εσωτερική αιμορραγία ενώ προκύπτει ότι οι κακώσεις προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 με 24 ώρες πριν από τον θάνατό του.

Μετά τα τελευταία δεδομένα, η υπόθεση ερευνάται πλέον από τους αστυνομικούς ως εγκληματική ενέργεια και αναζητείται ο δράστης της δολοφονίας.

Οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις κινήσεις του ηλικιωμένου την ημέρα της δολοφονίας

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι αν νωρίτερα, την ημέρα που έχασε τη ζωή του, είχε κάποιον καβγά, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και τελικά κατέληξε στην αυλή του σπιτιού ώρες αργότερα.

Ωστόσο, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά για τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που έχουν αναλάβει την έρευνα.

Η σορός του 73χρονου εντοπίστηκε στις 10 το πρωί της Τετάρτης από γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και αμέσως μετά ενημερώθηκε και η αστυνομία.