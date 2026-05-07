Τέλος εποχής: Πέφτει η αυλαία της συνεργασίας FIFA - Panini για τα αυτοκόλλητα του Μουντιάλ

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στους απανταχού συλλέκτες, καθώς τα θρυλικά άλμπουμ με αυτοκόλλητα της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο ετοιμάζονται να περάσουν στην ιστορία.

Η FIFA έκανε γνωστό την Πέμπτη πως η μακροχρόνια πορεία συνεργασίας της με την ιταλική εταιρεία θα ολοκληρωθεί οριστικά με το τουρνουά του 2030. Πρόκειται για το τέλος σε μια σχέση που ξεκινά από το 1970, όταν και κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ για το Μουντιάλ του Μεξικού, έχοντας γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής κουλτούρας για γενιές φιλάθλων. Μέχρι τη στιγμή που θα πέσει η αυλαία, η συνεργασία τους θα έχει συμπληρώσει αισίως 60 χρόνια προσφοράς στο άθλημα.

Η νέα εποχή με τη Fanatics

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της διεθνούς ομοσπονδίας, η συμφωνία με την εταιρεία Fanatics επεκτείνεται πλέον για να καλύψει πλήρως τον τομέα των συλλεκτικών ειδών από το 2031 και μετά.

Ο Gianni Infantino σημείωσε πως η Fanatics φέρνει σημαντική καινοτομία που επιτρέπει στους οπαδούς να συνδέονται με έναν νέο, ουσιαστικό τρόπο με τους παίκτες και τις ομάδες τους. Η FIFA ποντάρει πολλά σε αυτή τη μεταβολή, θεωρώντας πως μπορεί να παγκοσμιοποιήσει περαιτέρω την ενασχόληση των φιλάθλων μέσω του χαρτοφυλακίου των διοργανώσεών της.

Παράλληλα, αυτή η κίνηση ανοίγει μια νέα εμπορική ροή εσόδων, τα οποία, όπως υποστηρίζει η ομοσπονδία, θα διοχετευθούν ξανά πίσω στην ανάπτυξη του ίδιου του ποδοσφαίρου.

Μια κληρονομιά γεμάτη αναμνήσεις

Τα άλμπουμ βέβαια αυτά δεν ήταν ποτέ απλώς χαρτί και κόλλα, αλλά μια επένδυση συναισθηματικής, και συχνά οικονομικής, αξίας. Είναι χαρακτηριστικό πως ένα συμπληρωμένο άλμπουμ του 1970 έφτασε να πουληθεί για περισσότερες από 10.000 λίρες σε δημοπρασία το 2017. Αν και η Panini είχε ανανεώσει τη σύμβασή της τον Δεκέμβριο του 2023 για να καλύψει το φετινό Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 και το τουρνουά του 2030, η απόφαση της FIFA δείχνει μια ξεκάθαρη στροφή προς το μέλλον και τις ψηφιακές δυνατότητες που προσφέρει ο νέος της συνεργάτης. Η αγορά για τα αυτοκόλλητα Panini παραμένει ζωντανή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά η αντίστροφη μέτρηση για το οριστικό κλείσιμο ενός από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια της ποδοσφαιρικής ιστορίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει όλα τα μελλοντικά τουρνουά και τις εκδηλώσεις της ομοσπονδίας, σηματοδοτώντας μια ριζική ανανέωση στον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι συλλέγουν τις στιγμές των ειδώλων τους.

