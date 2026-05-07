Πώς η Ρωσία εκπαιδεύει φοιτητές ως χάκερ: Η μυστική σχολή και οι πράκτορες της GRU

Κατά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο πανεπιστήμιο τον Απρίλιο, δεν έγινε καμία αναφορά στο μυστικό τμήμα εκπαίδευσης πρακτόρων που λειτουργεί στους ίδιους χώρους.

Μια αποκαλυπτική έρευνα δημοσιεύει διεθνής κοινοπραξία μέσων ενημέρωσης, φέρνοντας στο φως τον τρόπο με τον οποίο η ρωσική διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών, γνωστή ως GRU, εκπαιδεύει φοιτητές σε κυβερνοεπιθέσεις και μεθόδους παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που προέρχεται από τη συνεργασία έξι δικτύων και συγκεκριμένα των The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, The Insider, Delfi και VSquare, ο ρωσικός κρατικός μηχανισμός χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτό το Κρατικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μπάουμαν της Μόσχας.

Μέσα από τη μελέτη περισσότερων από δύο χιλιάδων εσωτερικών εγγράφων του πανεπιστημίου, οι ερευνητές διαπίστωσαν τη λειτουργία μιας μυστικής σχολής μέσα στο ίδρυμα, η οποία αναφέρεται απλώς ως Τμήμα 4 ή «Ειδική Εκπαίδευση».

Στη συγκεκριμένη έδρα, όπως άλλωστε και στο ρωσικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο MIREA, λειτουργούν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς χάκερ και δολιοφθορείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο το 2024 φοιτούσαν στο Τμήμα 4 συνολικά 1.563 έφεδροι και 429 υποψήφιοι συμβασιούχοι σε δεκατέσσερις διαφορετικές στρατιωτικές ειδικότητες.

Παρεμβάσεις σε εκλογικές αναμετρήσεις

Μέσω αυτής της ακαδημαϊκής διαδρομής, μια επίλεκτη ομάδα φοιτητών προετοιμάζεται αθόρυβα προκειμένου να στελεχώσει την GRU. Πρόκειται για την υπηρεσία της οποίας οι πράκτορες έχουν κατηγορηθεί για υποκλοπές σε δυτικά κοινοβούλια, παρεμβάσεις σε εκλογικές αναμετρήσεις σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για δηλητηριάσεις αντιφρονούντων σε ξένο έδαφος.

Μέχρι σήμερα, ο ρόλος των στρατιωτικών υπηρεσιών στην προετοιμασία των μελλοντικών τους πρακτόρων παρέμενε σχεδόν απόλυτα μυστικός. Την ύπαρξη αυτού του δικτύου στρατολόγησης επιβεβαιώνει και πρώην ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος της άμυνας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές πρώτα σε εντοπίζουν από το σχολείο, μετά πηγαίνεις στο Μπάουμαν και εντάσσεσαι στις υπηρεσίες... είναι μέρος μιας διαδικασίας».

Η αντίθεση ανάμεσα στη δημόσια εικόνα του ιδρύματος και την αθέατη δράση του αναδείχθηκε τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πανεπιστήμιο Μπάουμαν.

Το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιάουζα στο ανατολικό τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας, φημίζεται πως φιλοξενεί μερικά από τα πιο λαμπρά επιστημονικά μυαλά της χώρας. Κατά την περιήγησή του, ο Ρώσος πρόεδρος συναντήθηκε με προπτυχιακούς φοιτητές και αναφέρθηκε στα φιλόδοξα σχέδια της Μόσχας για διαστημικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη. «Έχεις όλα όσα χρειάζονται για να είσαι ανταγωνιστικός», δήλωσε απευθυνόμενος στους νέους. Φυσικά, από τις επίσημες ανακοινώσεις του Κρεμλίνου για την επίσκεψη απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στο μυστικό τμήμα εκπαίδευσης πρακτόρων που λειτουργεί στους ίδιους χώρους.

