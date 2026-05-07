"Now Is Your Spark”: Η Huawei βάζει περισσότερη ενέργεια, κίνηση και έμπνευση στην καθημερινότητα
Η Huawei πραγματοποίησε σήμερα στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης το παγκόσμιο launch event Now Is Your Spark”, παρουσιάζοντας μια νέα γενιά έξυπνων συσκευών σχεδιασμένες να ακολουθούν τον ρυθμό της σύγχρονης καθημερινότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα σειρά HUAWEI WATCH FIT 5, μαζί με το HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition και το νέο HUAWEI MatePad Pro Max. Οι νέες συσκευές γίνονται μια φυσική προέκταση σε όλα τα σενάρια της καθημερινότητας, βοηθώντας τους χρήστες να εξερευνούν περισσότερο, να εκφράζονται πιο ελεύθερα και να ζουν με περισσότερη έμπνευση.

Fitness που χωράει στη μέρα σου και στυλ που φαίνεται στον καρπό σου

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 σχεδιάστηκε για την νέα γενιά και για όσους αναζητούν ένα smartwatch που δεν δείχνει «βαρύ», αυστηρά αθλητικό ή αποκομμένο από το προσωπικό τους στυλ. Διατηρώντας τον εμβληματικό τετράγωνο σχεδιασμό της σειράς WATCH FIT, τα νέα μοντέλα φέρνουν πιο λεπτή αισθητική, πιο ζωντανά χρώματα, πιο φωτεινή οθόνη και έναν πιο φρέσκο χαρακτήρα.

Η φιλοσοφία είναι απλή: η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη, προγραμματισμένη ή κουραστική. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρές κινήσεις μέσα στη μέρα. Τα νέα mini-workouts κάνουν την καθημερινή κίνηση πιο εύκολη και διασκεδαστική, βοηθώντας τον χρήστη να μείνει ενεργός ακόμη και όταν δεν έχει χρόνο για κανονική προπόνηση. Λίγα λεπτά κίνησης στο γραφείο, στο σπίτι ή ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ημέρας μπορούν να γίνουν μέρος μιας πιο χαλαρής, αλλά πιο δραστήριας ρουτίνας.

Παράλληλα, η σειρά HUAWEI WATCH FIT 5 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως ποδηλασία, γκολφ, trail running και τένις, προσφέροντας πιο επαγγελματική παρακολούθηση, ανάλυση και καθοδήγηση.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την υποστήριξη ανέπαφων πληρωμών μέσω Curve Pay, για εύκολες, γρήγορες και ασφαλείς πληρωμές από τον καρπό και με την πρόσβαση στο HUAWEI Health MultiPass, με Huawei Health+ membership και αποκλειστικά προνόμια από δημοφιλείς εφαρμογές αθλητισμού και ευεξίας, όπως komoot, Naviki, URUNN, FIIT και Life Period Tracker.

Για όσους τρέχουν με στόχο και όχι απλώς με ρυθμό

Στο ίδιο event, παρουσιάστηκε και το HUAWEI WATCH GT Runner 2 – Racing Legend Edition. Εμπνευσμένο από την ταχύτητα, την αντοχή και το αγωνιστικό πνεύμα, το νέο μοντέλο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge και διαθέτει νέο Running Ability Index (RAI) και προηγμένο Training Camp Dashboard για βαθύτερη ανάλυση δεδομένων και μεγαλύτερη κατανόηση της προπόνησης.

Όταν η υψηλή ωρολογοποιία συναντά την τεχνολογία

Η Huawei παρουσίασε επίσης το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Spring Edition, μια δημιουργία που κινείται ανάμεσα στον κόσμο της τεχνολογίας και της υψηλής κοσμηματοποιίας. Για τη δημιουργία του, η Huawei συνεργάστηκε με τη διεθνούς φήμης σχεδιάστρια κοσμημάτων Francesca Amfitheatrof.

Εμπνευσμένο από την αναγέννηση και την ανθοφορία της άνοιξης, το HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN – Spring Edition συνδυάζει 99 φυσικά διαμάντια με κρύσταλλο από ζαφείρι. Είναι μια πρόταση που ξεφεύγει από τα στενά όρια της τεχνολογίας και μετατρέπει το wearable σε σύμβολο κομψότητας, δύναμης και ζωντάνιας.

Δημιουργικότητα και παραγωγικότητα, χωρίς να κουβαλάς βάρος

Στην κατηγορία των tablets, η Huawei παρουσίασε παγκοσμίως το νέο HUAWEI MatePad Pro Max, ένα εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ flagship tablet για όσους επιθυμούν περισσότερη ελευθερία στη δουλειά, στη δημιουργία και στην καθημερινή παραγωγικότητα.

Το HUAWEI MatePad Pro Max συνδυάζει εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, εξαιρετική οθόνη, παραγωγικότητα επιπέδου PC και μια πλήρη σειρά δημιουργικών εργαλείων. Με βάρος μόλις 509 γραμμάρια και πάχος μόλις 4,7 χιλιοστά, η συσκευή διαθέτει εύκαμπτη OLED PaperMatte Display 13,2 ιντσών, ανάλυσης 3K ultra-HD, προσφέροντας υψηλή καθαρότητα εικόνας και μια πιο άνετη εμπειρία θέασης, γραφής και δημιουργίας.

Η τεχνολογία γίνεται πιο προσωπική, πιο καθημερινή, πιο ζωντανή

Από smartwatches που κάνουν την άσκηση πιο διασκεδαστική, μέχρι tablets που δίνουν περισσότερη ελευθερία στη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, τα νέα all-scenario smart products της Huawei ενσωματώνονται όλο και πιο φυσικά στην καθημερινή ζωή των χρηστών.

Η Huawei πιστεύει ότι η τεχνολογία δεν πρέπει απλώς να λύνει προβλήματα. Πρέπει να δίνει έμπνευση, να ανοίγει νέες δυνατότητες και να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο υγιεινά, πιο δημιουργικά και πιο ουσιαστικά. Με το “Now Is Your Spark”, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει το οικοσύστημά της, δημιουργώντας εμπειρίες που κάνουν την καθημερινότητα πιο αποδοτική, πιο δραστήρια και πιο προσωπική.

Οι διαθεσιμότητες των προϊόντων στην Ευρώπη και την ελληνική αγορά θα ανακοινωθούν σύντομα, μείνετε συντονισμένοι και για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Huawei.

