Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πότε έρχονται τα πρώτα 30άρια

Με ήπιο ανοιξιάτικο χαρακτήρα θα κυλήσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με πρόσκαιρες τοπικές αστάθειες αλλά χωρίς ενδείξεις για κάτι ακραίο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι νοτιάδες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από το Σάββατο ο καιρός βελτιώνεται και η θερμοκρασία ανεβαίνει.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με τοπική αστάθεια στα ορεινά και θερμοκρασίες στους Οι 30–31°C.

Αντιφατικό σκηνικό στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

Μια Ευρώπη κυριολεκτικά χωρισμένη στα δύο από μια ατμοσφαιρική ανωμαλία τόσο εντυπωσιακή όσο και σπάνια. Ενώ ο Βορράς της ηπείρου απολαμβάνει μια πρόγευση καλοκαιριού με θερμοκρασίες έως + 28°C στη Σουηδία και τιμές γύρω στους + 27°C στη Νορβηγία, τη Λιθουανία και τη Λετονία , η Νοτιοανατολική Ιταλία αντιμετωπίζει την επιστροφή ενός ασυνήθιστου χειμώνα, με κρύο, παγετό, ακόμη και χιονόπτωση . Η Ιταλία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ αυτών των δύο πραγματικοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι μια μεταβλητή και κατά καιρούς ασταθής φάση, με διακυμάνσεις θερμοκρασίας και συχνά αβέβαιες καιρικές συνθήκες, τυπικές των μεταβατικών φάσεων της άνοιξης, αλλά που γίνονται πιο έντονες από αυτή τη διαμόρφωση.

Το σενάριο είναι χαρακτηριστικό ενός μπλοκ σε σχήμα ωμέγα , μιας διαμόρφωσης που παγιδεύει αέριες μάζες και ενισχύει τις αντιθέσεις. Αφενός, η υψηλή πίεση ευνοεί τον καθαρό ουρανό και την ασυνήθιστη θέρμανση σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, αφετέρου, ένα κρύο κύμα συνεχίζει να ρίχνει αρκτικό αέρα πάνω από τα Βαλκάνια και την Ελλάδα, διατηρώντας σαφώς χειμερινές συνθήκες.

Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρώπη αντιθετικών απόψεων: μαγιό και παραλίες αφθονούν στον Βορρά , ενώ νοτιότερα η θέρμανση ανάβει ξανά και τα παλτά και τα κασκόλ ξεσκονίζονται. Μια έντονη αντίθεση που αποτυπώνει τέλεια τον δυναμισμό της ευρωπαϊκής άνοιξης , ικανή για αντίθετα άκρα ακόμη και μέσα σε λίγες μέρες.

Αλλά οι ώρες αυτής της διαμόρφωσης είναι μετρημένες. Τα μοντέλα δείχνουν μια προοδευτική αποδυνάμωση του μπλοκαρίσματος, με την επιστροφή μιας πιο ζωνικής ροής και τη μετατόπιση του ρεύματος αεριωθούμενων υδάτων . Ο κρύος αέρας θα τείνει έτσι να υποχωρήσει προς τα ανατολικά, επιτρέποντας μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας ακόμη και στα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Τις επόμενες ημέρες, η Ευρώπη θα επιστρέψει σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση , με μείωση των υπερβολών και σταδιακή επιστροφή στους εποχιακούς μέσους όρους. Μετά από ημέρες έντονων αντιθέσεων, η ήπειρος ετοιμάζεται να ανακαλύψει ξανά ένα πιο τυπικά ανοιξιάτικο πρόσωπο.

Και για την Ιταλία, αυτό σημαίνει σταδιακή επιστροφή σε πιο σταθερές συνθήκες και θερμοκρασίες που ευθυγραμμίζονται περισσότερο με την περίοδο, ακόμη και αν η άνοιξη συνεχίσει να δείχνει τη δυναμική της πλευρά για μερικές ακόμη ημέρες.

Διαβάστε επίσης