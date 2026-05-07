Ένα υποβρύχιο χάθηκε κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής - Πρόλαβε να αποκαλύψει απροσδόκητα δεδομένα

Παρά την ξαφνική εξαφάνισή του, το Ran πρόλαβε να κάνει πρωτοποριακές ανακαλύψεις 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το αυτόνομο υποβρύχιο Ran εξαφανίστηκε μυστηριωδώς κάτω από την παγοκρηπίδα Dotson της Ανταρκτικής στις αρχές του 2024.
  • Πριν την εξαφάνισή του, το Ran χαρτογράφησε πάνω από 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα άγνωστου υποβρύχιου εδάφους και αποκάλυψε απροσδόκητα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά.
  • Τα δεδομένα του Ran αμφισβητούν τα τρέχοντα κλιματικά μοντέλα σχετικά με τη διαδικασία λιωσίματος των πάγων στην περιοχή.
  • Η ταχύτερη διάβρωση του δυτικού τμήματος της παγοκρηπίδας Dotson συνδέεται με την έκθεσή του σε πιο ταραγμένα νερά, σε αντίθεση με το πιο απομονωμένο ανατολικό τμήμα.
  • Η ομάδα επιστημόνων επιδιώκει να αντικαταστήσει το Ran και να συνεχίσει την έρευνα για τη βελτίωση των προβλέψεων σχετικά με το λιώσιμο των πάγων.
Στις αρχές του 2024, το Ran, ένα αυτόνομο υποβρύχιο έξι μέτρων, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς κάτω από την παγοκρηπίδα Dotson της Ανταρκτικής.

Αποστολή του ήταν να εξερευνήσει τα πιο ακραία και απρόσιτα μέρη. Μέχρι την εξαφάνισή του, είχε ήδη χαρτογραφήσει περιοχές που δεν είχαν ξαναδεί ανθρώπινα μάτια, αποκαλύπτοντας κρυμμένες υποβρύχιες δομές που έρχονται σε αντίθεση με τα τρέχοντα κλιματικά μοντέλα.

Σταλμένο από τη Διεθνή Συνεργασία Παγετώνων Thwaites (ITGC), το Ran εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα σόναρ, το 2022 ολοκλήρωσε 14 επιτυχημένες αποστολές, χαρτογραφώντας πάνω από 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα άγνωστου μέχρι πρότινος εδάφους.

Το υποβρύχιο ήταν πλήρως αυτόνομο, που σημαίνει ότι λειτουργούσε χωρίς τα συνηθισμένα συστήματα επικοινωνίας ή GPS. Βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε προ-προγραμματισμένες οδηγίες και ενσωματωμένα συστήματα για την πλοήγηση στα παγωμένα βάθη.

Ωστόσο, όταν οι ερευνητές προσπάθησαν να ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους το 2024, δεν επέστρεψε ποτέ από την πρώτη του κατάδυση. Η ακριβής αιτία παραμένει άγνωστη, με θεωρίες που κυμαίνονται από τεχνική αστοχία έως την πιθανότητα το υποβρύχιο να παγιδευτεί ή να εμπλακεί σε υποβρύχιους σχηματισμούς.

Ανακαλύπτοντας απροσδόκητα νέα δεδομένα

Παρά την ξαφνική εξαφάνισή του, το Ran έκανε μερικές πρωτοποριακές ανακαλύψεις πριν χαθούν τα ίχνη του. Σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη στο Science Advances, το υποβρύχιο χαρτογράφησε και τεκμηρίωσε υποβρύχια χαρακτηριστικά που αψήφησαν τις συμβατικές προσδοκίες, όπως σχηματισμούς σε σχήμα σταγονιδίων, παγωμένα οροπέδια και απροσδόκητα μοτίβα διάβρωσης.

Όπως επεσήμανε η Anna Wåhlin, ωκεανογράφος που ηγείται της μελέτης, τα δεδομένα έδειξαν ότι οι υποθέσεις μας για το πώς λιώνουν οι πάγοι θα μπορούσαν να είναι εντελώς λανθασμένες. Οι παρατηρήσεις του έδειξαν πολύπλοκες διαδικασίες που παίζουν κάτω από τον πάγο που τα τρέχοντα μοντέλα δεν είχαν υπολογίσει. Αλλά με το υποβρύχιο να έχει πλέον χαθεί, οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να καλύψουν τα κενά και να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησε το Ran.

Τι πραγματικά λιώνει εκεί κάτω;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έθεσε να απαντήσει το ITGC ήταν γιατί ορισμένα μέρη της παγοκρηπίδας Dotson λιώνουν πιο γρήγορα από άλλα.

Χάρη στο Ran, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το δυτικό τμήμα της παγοκρηπίδας, που βλέπει στα πιο ταραγμένα νερά του κυκλικού ρεύματος, διαβρώνεται με ταχύτερο ρυθμό από το ανατολικό τμήμα, το οποίο παραμένει πιο απομονωμένο.

Αυτό που συνέλεξε το Ran θα είναι απαραίτητο για τη βελτίωση αυτών των προβλέψεων, δίνοντας στους επιστήμονες μια καλύτερη ιδέα για το πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να λιώσουν τα φύλλα πάγου.

Ενώ η εξαφάνιση του υποβρυχίου είναι μια οδυνηρή οπισθοδρόμηση, οι ανακαλύψεις που έγιναν κατά την περίοδο λειτουργίας του παρέχουν πολύτιμες γνώσεις για τις δυνάμεις που διαμορφώνουν το κλίμα του πλανήτη μας.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, η ομάδα αναζητά ήδη τρόπους για να αντικαταστήσει το μικροσκοπικό υποβρύχιο ρομπότ και να συνεχίσει τη δουλειά της.

