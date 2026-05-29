Τα νέα XIAOMI 17T / 17T Pro διαθέσιμα σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

Με κορυφαίο σύστημα κάμερας με την υπογραφή της Leica, μεγάλη αυτονομία και πανίσχυρους επεξεργαστές - Δώρο το XIAOMI Watch S5 ή η QLED XIAOMI TV A Pro 43'' (2026) - Δυνατότητα αγοράς με έως 36 δόσεις, δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση καιεπιπλέον όφελος 100€ μέσω Trade In

Τα νέα προηγμένα smartphones XIAOMI 17T και 17T Pro ήρθαν στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμα στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα φυσικά τους καταστήματα, καθώς καιστα cosmote.gr και germanos.gr.

Οι νέες premium συσκευές της XIAOMI εντυπωσιάζουν με τα αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την μεγάληαυτονομία μπαταρίας και τις επαγγελματικού επιπέδουφωτογραφίες. Μέχρι και τις 14 Ιουνίου, με κάθε αγορά του XIAOMI 17T οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο το XIAOMI Watch S5 αξίας 209€, ενώ με κάθε αγορά του XIAOMI 17T Pro λαμβάνουν δώρο την τηλεόραση QLED XIAOMI TVA Pro 43'' (2026) αξίας 299€ [1].

Στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα νέα smartphones της XIAOMI με έως 36 δόσεις χωρίς κάρτα παίρνοντας δώρο τους τόκους[2]. Επωφελούνται, επίσης, από δωρεάν εγγύηση 3 ετών[3], ενώ στα φυσικά καταστήματα μπορούν ακόμη να τα αποκτήσουν φθηνότερα με Trade In[4] και με επιπλέον όφελος 100€ στην αξία επιστροφής του παλιού τουςsmartphone.

Τα XΙΑΟΜΙ 17T και 17T Pro έρχονται με ταχύτητες 5G+, καθώς είναι πιστοποιημένα στοδίκτυο COSMOTE 5G+, το μόνο δίκτυο 5G Stand-Alone στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 79%[5]. Ακόμα, υποστηρίζουν την τεχνολογία eSIM που πρώτη έφερε στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

Και οι δύο συσκευές ανεβάζουν τον πήχη στη φωτογραφία, ενσωματώνοντας τριπλό σύστημα καμερών στα 50MP με OIS και επαγγελματικούς φακούς με την υπογραφή της Leica. Το XIAOMI 17T διαθέτει περισκοπικό τηλεφακό με 5x οπτικό zoomκαι δυνατότητα εγγραφής βίντεο 4Κ. Εξαιρετική είναι η ποιότητα της εικόνας στο XIAOMI 17T Pro με τον αναβαθμισμένο LightFusion 950 φακό στην κύρια κάμερα, μεδυνατότητα εγγραφής βίντεο έως 8Κ. Το XIAOMI 17T έχει AMOLED οθόνη 6,59 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, ενώ το XIAOMI 17TPro AMOLED οθόνη 6,83 ιντσών στα 144Hz.

Οι δύο συσκευές είναι εξοπλισμένες με πανίσχυρους επεξεργαστές της MediaTek, μνήμη RAM στα 12GB (επεκτάσιμη κατά +12GB) και αποθηκευτικό χώρο 256GB/512GB για το 17T και 512GB για το 17TPro. Η νέα τεχνολογία μπαταριών επεκτείνει σημαντικά την αυτονομία, καλύπτοντας και τους πιο απαιτητικούς χρήστες, προσφέροντας 6500mAh στο 17T και 7000mAh στο 17T Pro. Κυκλοφορούν σε χρώμα μαύρο, μπλε και μωβ.

Η τιμή τους ξεκινά από 749€[6] (ή από 20,80€/μήνα σε έως 36 δόσεις) για το XIAOMI 17T και στα 999€ (ή με 27,75€/μήνα σε έως 36 δόσεις) για το XΙΑΟΜΙ 17TPro. Επιπλέον, όσοι αποκτήσουν τα νέα smartphones της XIAOMI μέσα στο πρώτο έτος από την ημερομηνία κυκλοφορίας τους, μπορούν να έχουν μία δωρεάν αλλαγή σπασμένης οθόνης για τους πρώτους 6 μήνες από την ημέρα αγοράς.

Νέα XIAOMI Redmi Pad 2 WiFi και XIAOMI Buds 6

Διαθέσιμο στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ είναι και το νέο tablet XIAOMI Redmi Pad 2 WiFi. Διαθέτει οθόνη IPS 9.7 ιντσών ανάλυσης 2k με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και τριπλή πιστοποίηση για την προστασία των ματιών από την TUV Rheinland, μεγάλη μπαταρία 7600mAh, καθώς και επεξεργαστή Snapdragon® 6s Gen 2, ο οποίος προσφέρει έως και 20% αυξημένη απόδοση σε σύγκριση με προηγούμενα μοντέλα της κατηγορίας του.

Έχει 8MP κύρια κάμερα και 5MP selfie, ενώ εξοπλίζεται με το λειτουργικό σύστημα HyperOS 3, υποστηρίζοντας σύγχρονες λειτουργίες διασύνδεσης (όπως CircletoSearch και Gemini). Το νέο RedmiPad 2 WiFi διατίθεται σε γκρι και ασημί, με προνομιακή τιμή λανσαρίσματος έως και τις 21 Ιουνίου στα 159,90€ (από 179,90€) για την έκδοση 64GB και στα 179,90€ (από 199,90€) για την έκδοση 128GB.

Επιπλέον, για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από 1η Ιουνίου στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, οι καταναλωτές λαμβάνουν δώρο το Antivirus Zone Alarm για πρόσθετη ψηφιακή ασφάλεια.

Την γκάμα των νέων προϊόντων ολοκληρώνουν τα νέα ασύρματα ακουστικά XIAOMIBuds 6, τα οποία διατίθενται στην τιμή των 129€. Τα νέα earbuds έχουν premium αισθητική, προσφέροντας σταθερή και άνετη εφαρμογή για πολύωρη χρήση. Ενσωματώνουν τεχνολογία Advanced Noise Cancellation με 3 μικρόφωνα, ενώ διαθέτουν τη δυνατότητα καταγραφής ήχου σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσα από τη θήκη τους. Τέλος, υποστηρίζουν Android Find Hub και Apple Find My για εύκολο εντοπισμό.

[1]Η προσφορά των δώρων ισχύει έως 14/6/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[2]Η προωθητική ενέργεια «ΔΩΡΟ ΟΙ ΤΟΚΟΙ»ισχύει έως 30/06 και μόνο στα φυσικά καταστήματα.

[3]Παρέχεται επέκταση εγγύησης 1 έτους ακόμα, μετά το πέρας της αρχικής διετούς εγγύησης, για αγορές έως 21/6/2026.

[4] Η ενέργεια Τradein ισχύει έως 14/06 .Όροι Χρήσης στο germanos,gr&cosmote.gr.

[5]Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (OutdoorPopulationCoverage).

[6]Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

