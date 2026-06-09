Mastercard Day: Η Πέμπτη είναι η ημέρα που σε επιβραβεύει

Αν δεν έχεις βρει την ιδανική μέρα για τα εβδομαδιαία ψώνια σου, ίσως τώρα να την ανακαλύψεις. Η Mastercard λανσάρει το «Mastercard Day» και καθιερώνει την Πέμπτη ως τη μέρα που οι αγορές σου στο supermarket αποκτούν νέο νόημα, δίνοντάς σου τη δυνατότητα επιβράβευσης. Από τις 7 Μαΐου έως και τις 25 Ιουνίου, οι Πέμπτες γίνονται η ιδανική ημέρα για τις εβδομαδιαίες αγορές σου.

Πώς να συμμετέχεις στο Mastercard Day:

Βάλε την Πέμπτη στο πλάνο : Είναι η μέρα που «τρέχει» η ενέργεια. Προγραμμάτισε τις αγορές σου τις Πέμπτες και κάνε την εβδομάδα σου πιο οργανωμένη και ωφέλιμη

: Είναι η μέρα που «τρέχει» η ενέργεια. Προγραμμάτισε τις αγορές σου τις Πέμπτες και κάνε την εβδομάδα σου πιο οργανωμένη και ωφέλιμη Κάνε τις αγορές σου με κάρτα Mastercard: Είτε επιλέξεις φυσικό κατάστημα supermarket είτε κάνεις online παραγγελία, χρησιμοποιείς την κάρτα που ήδη έχεις.

Είτε επιλέξεις φυσικό κατάστημα supermarket είτε κάνεις online παραγγελία, χρησιμοποιείς την κάρτα που ήδη έχεις. Διεκδίκησε 10€ cashback: Με συναλλαγές συνολικής αξίας 200€ τις Πέμπτες του μήνα, μπορείς να κερδίσεις 10€ cashback. Το ποσό μπορεί να συγκεντρωθεί από μία ή περισσότερες αγορές, αρκεί να έχουν πραγματοποιηθεί τις Πέμπτες του ίδιου μήνα.

Η ενέργεια είναι πανελλαδική και αφορά όλες τις κάρτες Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές, prepaid) που έχουν εκδοθεί σε όνομα φυσικού προσώπου από ελληνικές τράπεζες. Ισχύει για τον Ιούνιο. Κάθε κάρτα μπορεί να κερδίσει μία επιβράβευση cashback ανά μήνα.

Το «Mastercard Day» είναι μόνο η αρχή, καθώς η πρωτοβουλία σχεδιάζεται να επεκταθεί σύντομα και σε άλλες κατηγορίες αγορών.

Happy Mastercard Day!

Για περισσότερες πληροφορίες: mastercard.com/gr/mastercard-day

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.