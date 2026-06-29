Χρίστος Παπαδημητρίου-Πηνελόπη Κουγιανού: Οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες έλαβαν το Αριστείο Μποδοσάκη

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, σε μία επίσημη τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ενώπιον εκπροσώπων του ακαδημαϊκού, επιστημονικού και πολιτικού κόσμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας απηύθυνε χαιρετισμό και επέδωσε το Αριστείο Μποδοσάκη 2026 σε δύο εξέχοντες επιστήμονες για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο ζωής τους.

Στον τομέα των Τεχνολογικών Επιστημών, το Αριστείο απονεμήθηκε στον Χρίστο Παπαδημητρίου, Donovan Family Professor of Computer Science, Columbia University, και στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών, στην Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg, William Nordhaus Professor of Economics and Global Affairs, Yale University. Αρμόδια για το δύσκολο έργο της επιλογής μεταξύ των υποψηφίων είναι η Επιτροπή Αριστείου του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στην οποία συμμετέχουν οκτώ διεθνούς κύρους ξένοι επιστήμονες, κάτοχοι κορυφαίων επιστημονικών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, το BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Prize, το Boltzmann Medal, το Lorentz Medal, το Spinoza Prize και το NIH Director’s Pioneer Award, και εξέχοντα μέλη επιστημονικών ακαδημιών. Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο €100.000 έκαστο.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους βραβευθέντες και εξήρε την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την ανάδειξη της επιστημονικής αριστείας, σημειώνοντας: «Αγαπητοί βραβευόμενοι, με την πολύχρονη έρευνά σας και τους προσανατολισμούς των ενδιαφερόντων σας, έχετε αποδείξει πόσο γόνιμη μπορεί να αποβεί η ευθυγράμμιση της τεχνολογικής καινοτομίας με τις ανθρώπινες αξίες. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και έμπνευση το έργο σας. Αγαπητοί βραβεύοντες, τιμώντας με το Αριστείο Μποδοσάκη 2026 τους διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες Πηνελόπη Κουγιανού-Goldberg και Χρίστο Παπαδημητρίου για το πρωτοποριακό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο τους, αντιστρέφετε το πινδαρικό απόφθεγμα "Σιγαθέν καλόν έργον θνήσκει" υπέρ της αναγνώρισης, της επιβράβευσης και της προβολής αυτού του καλού έργου, ώστε να συνεχίζει να ζει, να διευρύνεται, να βαθαίνει και να μεταμορφώνει την επιστήμη και την κοινωνία.»

Τους δύο επιστήμονες παρουσίασαν οι Συμπρόεδροι της Επιτροπής Αριστείου, η Daniela Rus, MIT Panasonic Professor of Electric Engineering and Computer Science and Director of the Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), MIT, Member NAE, NAS and AAAS, και ο Sir Richard Blundell, David Ricardo Professor of Political Economy, Department of Economics, UCL, Commander of the Order of the British Empire (CBE) και Fellow of the British Academy (FBA), Senior Research Fellow, Institute of Fiscal studies, London.

«Ο Χρίστος Παπαδημητρίου έχει συμβάλει στη διαμόρφωση των θεμελίων της επιστήμης των υπολογιστών σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε η Daniela Rus, συμπληρώνοντας πως «το έργο του έχει ρίξει φως σε μερικά από πιο σημαντικά ερωτήματα στους τομείς των αλγορίθμων, της θεωρίας της πολυπλοκότητας, των βάσεων δεδομένων, της βελτιστοποίησης, της θεωρίας παιγνίων, των οικονομικών επιστημών, του διαδικτύου, της εξέλιξης και της τεχνητής νοημοσύνης. Μας έχει δείξει ότι υπολογισμός δεν είναι απλώς ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε προβλήματα. Είναι μια γλώσσα για να κατανοήσουμε τον κόσμο. Απόψε, εδώ στην Ελλάδα, στην πατρίδα του, αυτή η αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία. Τιμά έναν παγκοσμίου φήμης επιστήμονα και έναν Έλληνα διανοούμενο του οποίου το έργο αντανακλά τις πιο ξεχωριστές παραδόσεις της Ελλάδας: την αφαίρεση, την αυστηρότητα, την ομορφιά, την επιχειρηματολογία, την περιέργεια και την αναζήτηση της αλήθειας.»

«Η Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg….», ανέφερε ο Sir Richard Blundell, «είναι αναμφισβήτητα η κορυφαία εμπειρική ερευνήτρια παγκοσμίως στον τομέα της παγκοσμιοποίησης και της εμπορικής πολιτικής. Οι πρωτοποριακές συνεισφορές της έχουν αλλάξει την κατανόησή μας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη. Και αυτό σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, κατά την οποία το εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση έχουν αποκτήσει έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στον πολιτικό διάλογο σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σπουδαιότητα της συνεισφοράς της αντανακλάται όχι μόνο στη μακρά σειρά των επιστημονικών της δημοσιεύσεων, αλλά και στην τεράστια επιρροή που ασκεί το έργο της στις πραγματικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Και πιθανόν να έγινε ακόμη πιο εμφανής με τον διορισμό της το 2018 ως Επικεφαλής Οικονομολόγου της Παγκόσμιας Τράπεζας.»

Για τη διάκρισή του με το Αριστείο Μποδοσάκη ο Χρίστος Παπαδημητρίου ανέφερε: «Είχα στο παρελθόν την τύχη να λάβω πολλά βραβεία, και το καθένα υπήρξε πηγή τόσο έκπληξης όσο και χαράς, αν και η χαρά αυτή δε συγκρίνεται με τη χαρά που αντλώ από την έρευνα και τη διδασκαλία μου. Το Αριστείο Μποδοσάκη κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους, καθώς είναι το πρώτο επιστημονικό βραβείο που λαμβάνω στην Ελλάδα. Με συγκινεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιλέχθηκα από μια τόσο διακεκριμένη διεθνή επιτροπή – μια επιτροπή της οποίας το επιστημονικό κύρος, τολμώ να πω, υπερβαίνει εκείνο οποιασδήποτε κριτικής επιτροπής με έχει τιμήσει στο παρελθόν. Αυτό με αγγίζει βαθιά: καθιστά το βραβείο όχι μόνο ιδιαίτερα τιμητικό, αλλά και ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα μιας άρτιας, αυστηρής και πολιτικά αμερόληπτης διαδικασίας στην πατρίδα μου.»

Η Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg σημείωσε για τη βράβευσή της: «Είναι η δεύτερη φορά που το Ίδρυμα Μποδοσάκη τιμά το ερευνητικό μου έργο – η πρώτη ήταν με το Επιστημονικό Βραβείο το 2003 — και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή τη διάκριση. Είμαι προϊόν της παγκοσμιοποίησης και έχω ωφεληθεί καθοριστικά από αυτήν· έτσι δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος της έρευνάς μου εξετάζει τις δυνάμεις που τη διαμόρφωσαν, και εκείνες που σήμερα οδηγούν στην αποδιάρθρωσή της. Σε μια εποχή αμφισβήτησης, όχι μόνο της ανοιχτότητας, αλλά και της επιστήμης και της πνευματικής καλλιέργειας, η ανάδειξη επιστημονικών επιτευγμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία.»

Μέχρι σήμερα, εννέα εξέχουσες προσωπικότητες της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας έχουν βραβευθεί με το Αριστείο Μποδοσάκη για το εξαιρετικά σημαντικό έργο τους σε ένα εύρος επιστημονικών πεδίων: οι Καθηγητές Ιωάννης Ηλιόπουλος (2002), Κυριάκος Νικολάου (2004), Αθανάσιος Φωκάς (2006), Δημήτρης Χριστοδούλου (2006), Ευάγγελος Μουδριανάκης (2009), Χαράλαμπος Μουτσόπουλος (2011), Γεώργιος Χρούσος (2011), Χρύσα Κουβελιώτου (2024) και Νεκτάριος Ταβερναράκης (2024).