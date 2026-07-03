ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΓΟΝ» - Ένας νέος θεατρικός χώρος ανοίγει στην καρδιά της Αθήνας

Η αυλαία ανοίγει με δύο σημαντικές παραγωγές με πρωταγωνίστριες την Λυδία Κονιόρδου και την Ευαγγελία Μουμούρη

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ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΓΟΝ» - Ένας νέος θεατρικός χώρος ανοίγει στην καρδιά της Αθήνας
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5'
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Στην καρδιά της θεατρικής Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής 3 και
Ακαδημίας, ένας χώρος με τη δική του διαδρομή στην ιστορία της πόλης αποκτά μια νέα ταυτότητα.

Το Θέατρο «Έργον» σηκώνει αυλαία για πρώτη φορά φέτος το φθινόπωρο και εγκαινιάζει τη λειτουργία του ως ένας σύγχρονος θεατρικός χώρος 300 θέσεων για να στεγάσει το καλλιτεχνικό όραμα του ιδρυτή του, σκηνοθέτη και θεατρικού παραγωγού Γιώργου Βάλαρη, φιλοδοξώντας να αφήσει ένα διακριτό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, μέσα από ένα ρεπερτόριο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο παγκόσμιο θέατρο, τη μουσική, τις υβριδικές σκηνικές φόρμες, τις νέες δραματουργίες και τις διεθνείς συνεργασίες.

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Γιώργος Βάλαρης

Με αισθητική σκοτεινής κομψότητας και κινηματογραφικής ατμόσφαιρας, το «Έργον» αντλεί έμπνευση από τον σύγχρονο ευρωπαϊκό μινιμαλισμό και τη γεωμετρία της σκηνής, επιδιώκοντας να διαμορφώσει μια ενιαία, σχεδόν τελετουργική θεατρική εμπειρία.

Θέατρο έργον

Θέατρο Έργον

Η πρώτη περίοδος του θεάτρου «Έργον» τον Οκτώβριο του 2026 σηματοδοτείται από δύο σημαντικές παραγωγές με κοινό θεματικό άξονα «Η θέση της γυναίκας από την παράδοση στη σύγχρονη πραγματικότητα», οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλασσόμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η κορυφαία τραγωδός Λυδία Κονιόρδου επιστρέφει σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας της, με την αναβίωση της εμβληματικής «Φόνισσας» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τη σκηνοθετική υπογραφή του Σωτήρη Χατζάκη, οκταμελή θίασο και ζωντανή μουσική επί σκηνής.

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Παράλληλα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετά την πρώτη τους επιτυχημένη τηλεοπτική
συνεργασία συναντά ξανά -αυτή τη φορά στο θέατρο- την Ευαγγελία Μουμούρη στο
βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα».

Ευαγγελία Μουμούρη

Έναν σύγχρονο γυναικείο μονόλογο που φωτίζει μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη σκηνική ανάγνωση, τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Μια εναρκτήρια καλλιτεχνική πρόταση που αποτυπώνει τον προσανατολισμό του νέου θεάτρου: τη συνάντηση της μεγάλης δραματουργικής παράδοσης με τη σύγχρονη σκηνική έκφραση και τον διαρκή διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Η προπώληση και για τις δύο παραγωγές έχει ήδη ξεκινήσει. Το κοινό μπορεί να
εξασφαλίσει έγκαιρα τη θέση του και να παρακολουθεί τις επόμενες ανακοινώσεις του
νέου Θεάτρου «Έργον».

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Η Φόνισσα

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Η εμβληματική «Φόνισσα», η παράσταση-φαινόμενο, επιστρέφει στη σκηνή με τη Λυδία Κονιόρδου στον ρόλο-ορόσημο της καριέρας της, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Μια μυσταγωγική επιστροφή στο Παπαδιαμαντικό σύμπαν, στο νέο θέατρο «ΕΡΓΟΝ» στην καρδιά της Αθήνας. Η κορυφαία τραγωδός επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της καριέρας της, για τον οποίο κάποτε ομολόγησε: «Επί τρία χρόνια δεν έζησα για να παίξω αυτόν τον ρόλο. Η Φραγκογιαννού της, μια Μήδεια της διπλανής πόρτας, βαδίζει ξανά προς την κάθαρση, αποδεικνύοντας πως το αληθινό θέατρο, όπως και το μυστήριο της ζωής,λύει, δεν λύεται».

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Η παράσταση η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 στο Θέατρο Πολιτεία, είχε χαρακτηριστεί «φαινόμενο» γνωρίζοντας εξαιρετική αποδοχή από κοινό και κριτικούς, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην παγκόσμια περιοδεία της και αποτέλεσε ορόσημο για τον τρόπο που το κλασικό Παπαδιαμαντικό σύμπαν μπορεί να μεταφερθεί στο σύγχρονο θέατρο. Με κεντρικό άξονα την εσωτερική διαδρομή της Φραγκογιαννούς και το ασφυκτικό κοινωνικό περιβάλλον που τη διαμόρφωσε, η παράσταση φωτίζει με δύναμη τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ακόμη και σήμερα το 2026.

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Θεατρική διασκευή- Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης
Μουσική σύνθεση-διδασκαλία: Τάκης Φαραζής
Σκηνικά-κοστούμια: Έρση Δρίνη
Αναβιωτής κοστουμιών: Χάρης Σουλιώτης
Σχεδιασμός φωτισμού: Αντώνης Παναγιωτόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Στέλλα Παπακωνσταντίνου
Διεύθυνση παραγωγής: Φαίη Σούκου
Επικοινωνία: Άρης Ασπρούλης
Φωτογραφίες: Karol Jarek

Social Media: Γλυκερία Συμπλικού Σβέτα Χαλκίδη

Διαφήμιση: Renegade Media

Παραγωγή: ERGON PRODUCTIONS - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΡΗΣ
Στο ρόλο της Φόνισσας η Λυδία Κονιόρδου.

Ερμηνεύουν: Ανδριανή Τουντοπούλου, Μίνα Λουίζου, Αμαλία Τσεκούρα, Φανή Λύκου.

Μουσικός Α’- ψάλτης: Xρήστος Σύγγελος και Σίμος Παπασπύρου

Μουσικός Β’: Φάνης Μανούσης
Στο ρόλο του αφηγητή ο Σωτήρης Χατζάκης.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ: 19:00, ΠΕΜΠΤΗ &amp; ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 20:00, ΣΑΒΒΑΤΟ: 21:00, ΚΥΡΙΑΚΗ: 17:00

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-ergon-i-fonissa

Κατερίνα Γιαννάκου

Μια κανονική μέρα

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μετά την πρώτη τους επιτυχημένη τηλεοπτική συνεργασία συναντά ξανά -αυτή τη φορά στο θέατρο- την Ευαγγελία Μουμούρη στο βραβευμένο έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μια κανονική μέρα».

Έναν σύγχρονο γυναικείο μονόλογο που φωτίζει μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη και αισιόδοξη σκηνική ανάγνωση, τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Μια γυναίκα προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της μετά από ένα γεγονός που άλλαξε τα πάντα.

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Καθώς οι μέρες περνούν και η καθημερινότητα απαιτεί να συνεχίσει να λειτουργεί, έρχεται αντιμέτωπη με τις αναμνήσεις, τις ενοχές, τις προσδοκίες των άλλων και το πιο δύσκολο ερώτημα απ’ όλα. Πώς ξαναχτίζει κανείς τη ζωή του όταν τίποτα δεν είναι όπως πριν; Μια συγκινητική ιστορία για την απώλεια, την αντοχή και τη δύναμη να συνεχίζεις, όταν όλα σου λένε να παραιτηθείς.

Κείμενο: Κατερίνα Γιαννάκου
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας
Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς
Φώτα: Σάκης Μπιρμπίλης
Μουσική: Ted Regklis
Κοστούμια: Άγις Παναγιώτου
Βοηθός σκηνοθέτη: Καρολίνα Ζαπατίνα
Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα
Παραγωγή: BlackSpine Productions
Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Σάββατο 16:00 και 18:00, Κυριακή 19:30, Δευτέρα - Τρίτη 21:00
Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/mia-kanoniki-mera/

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