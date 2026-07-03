Νέα Υόρκη: Στους 46 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία εξαιτίας του κύματος καύσωνα

Snapshot Η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και 46 βαθμούς Κελσίου στα προάστια και 39 βαθμούς στο Σέντραλ Παρκ, ρεκόρ από το 1966.

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προτείνει θερμοκρασία θερμοστάτη στους 25,5 βαθμούς για αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου ρεύματος, παρά τις αντιδράσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση ακραίας ζέστης για την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και αναμένει καταιγίδες την Παρασκευή.

Το κύμα ζέστης αναμένεται να διαρκέσει έως την Κυριακή και θα επηρεάσει τις εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, με ακυρώσεις ή μεταφορές σε απογευματινές ώρες.

Ο δήμος οργανώνει περιπολίες για διανομή νερού και βοήθεια σε ευάλωτους πολίτες, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνη υγρασία και δασικές πυρκαγιές λόγω του καύσωνα. Snapshot powered by AI

Μετά το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, ο συναγερμός χτυπά και στη Νέα Υόρκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στο Σέντραλ Παρκ, η θερμοκρασία ανέβηκε στους 39 βαθμούς, αριθμό ρεκόρ για την πόλη από το 1966 και που σημειώθηκε τελευταία φορά το 2012. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες λόγω της υψηλής υγρασίας, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Central Park, NY temperature update: As of 1:51pm, the temperature reached 100F. The heat index was 106F at the same time. This is the first time Central Park his hit 100F since July 18, 2012 when the temperature reached 100F. pic.twitter.com/W4SeioMIQk — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 2, 2026

Στα προάστιά της Νέας Υόρκης , η μέγιστη θερμοκρασία θα μπορούσε να φθάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που καταιγίδες αναμένονται για την Παρασκευή. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση ακραίας ζέστης για τη Νέα Υόρκη, την κοιλάδα του Κάτω Χάντσον, το Λονγκ Άιλαντ, το βόρειο Νιου Τζέρσεϊ και το δυτικό Κονέκτικατ.

Καύσωνας στη Νέα Υόρκη FR172324 AP/Ryan Murphy

Μαμντάνι: Το πιο ακραίο κύμα ζέστης που έχει βιώσει η πόλη

Αυτό «θα μπορούσε να είναι το πιο ακραίο κύμα ζέστης που αυτή η πόλη γνωρίζει για περισσότερα από 10 χρόνια», προειδοποίησε χθες ο Ζόχραν Μαμντάνι, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, δημοσίευσε και ορισμένους τρόπους προστασίας των πολιτών κατά τη διάρκεια της ζέστης, ενώ τους παρότρυνε να ελέγχουν και τους γύρω ανθρώπους σε περίπτωση που χρειάζονται βοήθεια.

Today, New York City hit triple-digits for the first time in over a decade — and the heat wave will continue tomorrow.



Take steps now to keep you and your neighbors safe. ⁰

?Stay in AC and stay hydrated.⁰

?Check on your neighbors, especially older adults and people with… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 3, 2026

Μάλιστα, η πρόταση του Μαμντάνι στους πολίτες να θέσουν τους θερμοστάτες τους στους 25,5 βαθμούς Κελσίου έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση και αρκετούς πολίτες. Πολλοί θεωρούν ότι αυτή η θερμοκρασία είναι εξαιρετική υψηλή για την περίοδο του καύσωνα και τον κατηγορούν για τη «σοσιαλιστική πολιτική του».

Ο δήμαρχος επέμεινε πως αυτή είναι η πρόταση της πολιτείας της Νέας Υόρκης εδώ και χρόνια και αποτρέπει την υπερφόρτωση του δικτύου ρεύματος. Παράλληλα, ο δήμος έχει ανακοινώσει περιπολίες από ομάδες που θα μοιράζουν νερό και άλλα απαραίτητα είδη σε ανθρώπους που τα χρειάζονται, ενώ θα πραγματοποιούν και επισκέψεις σε ευάλωτους πολίτες.

Since January 1, we have seen the fewest murders, shooting victims and shooting incidents in our city's history, and the safest start of the year in public housing.



This progress is the result of the hard work of the members of the NYPD and tens of thousands of public servants… pic.twitter.com/hvpkoiDqwJ — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 2, 2026

Μέχρι την Κυριακή οι υψηλές θερμοκρασίες

Αυτό το «κύμα επικίνδυνης ζέστης θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο τμήμα των κεντρικών και ανατολικών ΗΠΑ έως την Παρασκευή, κατόπιν θα επικεντρωθεί στο ανατολικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Επετείου της Ανεξαρτησίας», προειδοποιούν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS).

«Πολλά ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας θα μπορούσαν να καταρριφθούν», επισήμαναν, προσθέτοντας πως αυτή η ζέστη θα επιδεινωθεί από την υγρασία.

Ο λεγόμενος «θερμικός θόλος» που έχει καλύψει περιοχές της Ανατολικής Ακτής και των μεσοδυτικών ΗΠΑ άρχισε να ανεβάζει σημαντικά τις θερμοκρασίες από την Τετάρτη, με τις πιο δύσκολες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή. Πολλές περιοχές της χώρας πλήττονται από τις δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει λόγω της ζέστης.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να δώσουν τη θέση τους σε ισχυρές απογευματινές καταιγίδες, επηρεάζοντας τις εκδηλώσεις για την αργία της 4ης Ιουλίου. Η επιστροφή σε φυσιολογικότερες συνθήκες αναμένεται από τη Δευτέρα.

Αλλαγές στους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου

Η Νέα Υόρκη είχε βιώσει αντίστοιχο διήμερο ακραίας ζέστης τον Ιούλιο του 2011, αλλά και το 2010. Ακόμη πιο σπάνιες είναι οι περίοδοι τριών συνεχόμενων ημερών με θερμοκρασίες περίπου 38 βαθμών στο Σέντραλ Παρκ, κάτι που έχει συμβεί μόλις δύο φορές: τον Αύγουστο του 1948 και τον Ιούλιο του 1993. Το μεγαλύτερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της πόλης διήρκεσε 12 ημέρες, από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 1953.

Οι εορτασμοί για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας το Σάββατο πρόκειται να επηρεαστούν λόγω των θερμοκρασιών. Οι παρελάσεις αναμένεται να περιοριστούν σε χρονική διάρκεια ή να ακυρωθούν, ενώ οι εκδηλώσεις θα μετακινηθούν σε απογευματινές και βαρδινές ώρες που η θερμοκρασία θα έχει πέσει.

Παράλληλα, οι πολιτείες λαμβάνουν μέτρα για κλιματιζόμενους χώρους, παροχή νερού και ιατρική υποστήριξη, ενώ ορισμένες εκδηλώσεις θα μεταφερθούν σε εσωτερικούς χώρους.

Διαβάστε επίσης