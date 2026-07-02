Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα

Η πόλη έχει διανείμει περίπου 1.400 μόνιτορ σε προσωπικό που εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στη Βαρκελώνη διανέμονται μόνιτορ που μετρούν τη θερμοκρασία σώματος εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους για πρόληψη κινδύνων υγείας από τον καύσωνα.
  • Τα μόνιτορ εκπέμπουν προειδοποιητικά σήματα ώστε ο εργαζόμενος να σταματήσει την εργασία σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
  • Περισσότεροι από 1.000 θάνατοι τον Ιούνιο στην Ισπανία αποδίδονται σε υψηλές θερμοκρασίες και οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.
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Με την Ισπανία να ασφυκτιά από διαδοχικά κύματα καύσωνα με πάνω από 1.000 θανάτους τον Ιούνιο που αποδίδονται στη ζέστη, οι αρχές της Βαρκελώνης ξεκίνησαν να μοιράζουν μόνιτορ που παρακολουθούν τη θερμοκρασία των εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους, που θα λειτουργούν ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για κινδύνους για την υγεία.

Η πόλη έχει διανείμει περίπου 1.400 μόνιτορ σε προσωπικό που εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, μεταξύ άλλων οδοκαθαριστές, συνεργεία φωτισμού, εργαζομένους σε πάρκα και στη διαχείριση αποβλήτων.

Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας προσαρμογής στην «ολοένα και πιο επιθετική» κλιματική αλλαγή, δήλωσε ο Πεπ Λιμόνα, συντονιστής πρόληψης της υπηρεσίας πάρκων και κήπων της πόλης.

Το μόνιτορ, που μοιάζει με ρολόι, μετρά τη θερμοκρασία του σώματος των εργαζομένων και εκπέμπει κόκκινο χρώμα, έναν χαρακτηριστικό ήχο και αν ανιχνεύσει ότι το άτομο που το φορά διατρέχει κίνδυνο. Αν συμβεί αυτό, ο εργαζόμενος πρέπει να σταματήσει τη δουλειά του.

Πολλοί εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους έχουν πεθάνει τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ισπανία, καθώς οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν απότομα, προκαλώντας αλλαγές σε πρότυπα και συνθήκες εργασίας.

Στη Βαρκελώνη, μια 51χρονη οδοκαθαρίστρια πέθανε τον Ιούνιο του περασμένου έτους, μετά τη λήξη της βάρδιας της, με το θερμόμετρο να δείχνει 30,4 βαθμούς Κελσίου.

Το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε τότε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο. Ένας εκπρόσωπος της πόλης δήλωσε σήμερα ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η αιτία θανάτου ήταν η θερμοπληξία.

Ο Πεπ Λιμόνα δήλωσε ότι το σχέδιο για τα μόνιτορ παρακολούθησης θερμοκρασίας είχε ήδη δρομολογηθεί πριν τον θάνατο της γυναίκας. «Αλλά είναι αλήθεια ότι βοήθησε στην επιτάχυνση των πραγμάτων και μας έκανε να σκεφτούμε λίγο περισσότερο», είπε.

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία ταλαιπωρείται από καύσωνα τις τελευταίες εβδομάδες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet να καταγράφει τον δεύτερο πιο ζεστό Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η χώρα προετοιμάζεται για ένα δεύτερο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο. «Επειδή η ζέστη γίνεται όλο και πιο έντονη, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην εργασία», είπε η Έστερ Χιμένες, από την επιθεώρηση εργασίας.

«Ως η επόπτρια που αναθέτει καθήκοντα στο προσωπικό... φοβάμαι ότι κάποιος μπορεί να πάθει θερμοπληξία και βλέπω το μέλλον περίπλοκο με αυτή τη ζέστη».

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