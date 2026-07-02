Γαλλία: Ξύλο και τεράστιες ουρές για ένα κλιματιστικό ενόψει δεύτερου κύματος καύσωνα

Snapshot Στη Γαλλία επικρατούν σκηνές χάους και συγκρούσεις στα καταστήματα λόγω της αυξημένης ζήτησης για κλιματιστικά και ανεμιστήρες εν μέσω δεύτερου κύματος καύσωνα.

Πάνω από 680.000 ανεμιστήρες πωλήθηκαν σε επτά ημέρες, σημειώνοντας αύξηση 1.500% σε ετήσια βάση με έσοδα 28,4 εκατομμύρια ευρώ.

Σε πόλεις όπως η Ναντέρ, οι ουρές και ο συνωστισμός οδήγησαν σε καταρρεύσεις πορτών και συμπλοκές μεταξύ πελατών για τα διαθέσιμα κλιματιστικά.

Μόνο το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτουν κλιματιστικά, ενώ το ποσοστό αυτό στη Γαλλία αυξήθηκε από 14% το 2016 σε πάνω από 25% σήμερα. Snapshot powered by AI

Σκηνές χάους εκτιλύσσονται ακόμα σε καταστήματα στη Γαλλία, με τους πολίτες να σπρώχνονται και να ξυλοκοπούνται για ένα κλιματιστικό ή έναν ανεμιστήρα. Οι εντάσεις σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και μερικές ημέρες και με τους Γάλλους να βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα καύσωνα, η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων παραμένει αυξημένη.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από σήμερα το πρωί, δείχνουν πολίτες να σχηματίζουν τεράστιες ουρές και να πολιορκούν κατάστημα, αναζητώντας ένα κλιματιστικό. Περισσότεροι από 680.000 ανεμιστήρες πουλήθηκαν σε μόλις επτά ημέρες, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 1.500% σε ετήσια βάση, με συνολικά έσοδα 28,4 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ που επικαλείται η Le Monde.

Les climatiseurs et ventilateurs sont pris d'assaut au Lidl de Nanterre.



La porte du magasin a été arrachée, quelques bagarres.



La police vient d'arriver sur place.#Lidl #Canicule #Nanterre pic.twitter.com/62Flt6gxZP — Luc Auffret (@LucAuffret) July 2, 2026

Στη Ναντέρ, το κατάστημα ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει στις 8 π.μ. Οι πόρτες κατέρρευσαν αμέσως υπό την πίεση του πλήθους που προσπαθούσε να μπει μέσα. Πάνω από εκατό άτομα είχαν συγκεντρωθεί από την αυγή, αναφέρει δημοσιογράφος του BFMTV που βρισκόταν στο σημείο: «Ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ αρκετών ατόμων που ανταγωνίζονταν για τα δέκα διαθέσιμα κλιματιστικά». Η αστυνομία έφτασε λίγο αργότερα.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police... L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ — BFM (@BFMTV) July 2, 2026

Στο X, εικόνες που τραβήχτηκαν από χρήστες του διαδικτύου έξω από καταστήματα στο Παρίσι, το Ζενεβιλιέ και το Συρέν δείχνουν πελάτες συγκεντρωμένους μπροστά από τις πόρτες, ελπίζοντας να καταφέρουν να αγοράσουν μια συσκευή.

Σκηνές σαν κι αυτές θα μπορούσαν να γίνουν πιο συχνές τις επόμενες εβδομάδες. Και όχι μόνο στη Γαλλία. Ο καύσωνας που πλήττει τη Γηραιά Ήπειρο αποκαλύπτει μια αδυναμία της Ευρώπης, κυρίως της Κεντρικής και της Βόρειας: το χαμηλό ποσοστό ιδιοκτησίας κλιματιστικών. Πράγματι, μόνο το 20% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Το ποσοστό ιδιοκτησίας κλιματιστικών στα γαλλικά νοικοκυριά, το οποίο ήταν 14% το 2016, σύμφωνα με την ADEME, τη Γαλλική Υπηρεσία για την Οικολογική Μετάβαση, ξεπερνά πλέον το ένα τέταρτο των νοικοκυριών.

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