Το κόλπο των 2 ευρώ για τον καύσωνα: Γιατί οι Γάλλοι βάφουν τα παράθυρα με κιμωλία

Ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα σαρώνει τη Γαλλία και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους για να προστατεύσουν τις κατοικίες τους χωρίς να ξοδέψουν μια περιουσία σε κλιματισμό. Η λύση δόθηκε μέσα από μια αναπάντεχη, οικονομική και άκρως οικολογική μέθοδο που έρχεται από το παρελθόν. Το Blanc de Meudon, μια ταπεινή σκόνη κιμωλίας, έχει γίνει το απόλυτο αντικείμενο πόθου.

Οι καταναλωτές σχηματίζουν ουρές στα καταστήματα και το προϊόν εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς χιλιάδες άνθρωποι αναμιγνύουν τη σκόνη με νερό. Με αυτό το απλό μείγμα βάφουν τα τζάμια σε σπίτια, διαμερίσματα, βιτρίνες, ακόμη και σε σχολικά κτίρια, δημιουργώντας μια λευκή, γαλακτώδη επίστρωση.

Η επιστήμη πίσω από το Blanc de Meudon

Όταν αυτή η λευκή στρώση απλωθεί στο γυαλί, επιτρέπει στο φυσικό φως να περάσει στο εσωτερικό αλλά λειτουργεί ως πραγματική ασπίδα για την ηλιακή ακτινοβολία. Το μυστικό κρύβεται στο ανθρακικό ασβέστιο, το κύριο συστατικό της κιμωλίας. Το συγκεκριμένο υλικό αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριώδη και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία, δηλαδή το κομμάτι εκείνο της ηλιακής ενέργειας που μεταφέρει τη περισσότερη ζέστη.

Την ίδια ώρα, η πρακτική αυτή δεν αποτελεί απλώς μια εφήμερη τάση των social media, καθώς οι επιστήμονες τη στηρίζουν απόλυτα. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας χρησιμοποιούν ήδη νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για να δημιουργήσουν υπερ-ψυχρά χρώματα για κτίρια.

Σύμφωνα με μελέτες, ειδικά ανακλαστικά χρώματα μπορούν να ρίξουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κτιρίου από 1,7 έως και 7,6 βαθμούς Κελσίου. Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι αν όλες οι στέγες στο Λονδίνο βάφονταν λευκές, η μέση θερμοκρασία της πόλης στον καύσωνα θα έπεφτε κατά 0,8°C. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει εκατοντάδες θανάτους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Μια προσωρινή λύση που έγινε ανάρπαστη

Η ζήτηση έχει χτυπήσει κόκκινο σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλούς να μην προλαβαίνουν να προμηθευτούν το υλικό. Κι όμως, όπως δήλωσε καταναλωτής στην εφημερίδα Ouest-France, πολλοί γνώριζαν τη μέθοδο από προηγούμενο καύσωνα, αλλά αμέλησαν να αγοράσουν εγκαίρως με αποτέλεσμα τώρα να είναι παντού εξαντλημένο.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά από καταστηματάρχες που ανακαινίζουν βιτρίνες ή σε επαγγελματικά θερμοκήπια για την προστασία των φυτών από τον ήλιο. Όπως ανακοινώθηκε από ειδικούς του κλάδου, η κιμωλία στα παράθυρα προσφέρει μια εξαιρετική και γρήγορη πρώτη βοήθεια για το καλοκαίρι. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αντικαταστήσει τη σωστή και μόνιμη θερμομόνωση ενός κτιρίου, η οποία παραμένει η μόνη ολοκληρωμένη απάντηση στην κλιματική κρίση.

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