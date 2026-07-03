6 λάθη για την υγεία της καρδιάς που κάνουν οι γυναίκες - Πώς να τα αποφύγετε

Τα λάθη για την υγεία της καρδιάς που πολλές γυναίκες δεν συνειδητοποιούν ότι κάνουν.

Newsbomb

6 λάθη για την υγεία της καρδιάς που κάνουν οι γυναίκες - Πώς να τα αποφύγετε
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
6'
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Οι καρδιακές παθήσεις συχνά θεωρούνται περισσότερο πρόβλημα «ανδρικής υγείας», αλλά και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σημαντικούς καρδιαγγειακούς κινδύνους. Ορισμένοι κίνδυνοι είναι κοινοί με τους άνδρες, όπως η υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και το κάπνισμα, ενώ άλλοι συνδέονται με το ιστορικό εγκυμοσύνης, την εμμηνόπαυση και τις ορμονικές αλλαγές.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι, στις γυναίκες, πολλοί καρδιακοί κίνδυνοι αναπτύσσονται σιωπηλά. Η αποφυγή αυτών των συνηθισμένων λαθών μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να προστατεύσουν την καρδιά τους πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα.

1. Περιμένετε για συμπτώματα πριν ελέγξετε τους δείκτες υγείας σας

Η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη συχνά δεν προκαλούν συμπτώματα. Το να αισθάνεστε καλά δεν σημαίνει ότι ο καρδιακός σας κίνδυνος είναι χαμηλός.

Οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν την αρτηριακή τους πίεση, τη χοληστερόλη και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους, ειδικά εάν έχουν διαβήτη, υπερβολικό βάρος, οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων, επιπλοκές εγκυμοσύνης ή πρόωρη εμμηνόπαυση.

Πώς να το αποφύγετε: Ρωτήστε τον γιατρό σας πόσο συχνά χρειάζεστε προληπτικό έλεγχο. Οι τακτικοί έλεγχοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί μετά από επιπλοκές εγκυμοσύνης, κατά την μέση ηλικία και μετά την εμμηνόπαυση.

2. Ξεκινάτε προγράμματα γυμναστικής που είναι δύσκολο να διατηρηθούν

Η αγορά εξοπλισμού ή η έναρξη ενός έντονου προγράμματος μπορεί να βοηθήσει μόνο εάν η συνήθεια διαρκέσει. Πολλές γυναίκες σταματούν να ασκούνται, επειδή η ρουτίνα καταντάει άβολη, βαρετή ή μη ρεαλιστική.

Πώς να το αποφύγετε: Επιλέξτε ασκήσεις που μπορείτε να επαναλάβετε καθημερινά, όπως γρήγορο περπάτημα, κολύμπι, χορό, ποδηλασία, άρση μικρών βαρών ή ένα μάθημα σε σχολή χορού μαζί με κάποιο φιλικό πρόσωπο. Το καλύτερο πρόγραμμα άσκησης είναι πάντα εκείνο που μπορείτε να διατηρήσετε τις περισσότερες εβδομάδες, όχι αυτό που φαίνεται πιο εντυπωσιακό.

3. Καπνίζετε «για να μην πάρετε κιλά»

Αυτό είναι πραγματικά καταστροφικό και χωρίς καμία λογική υγείας. Το κάπνισμα μπορεί όντως να καταστέλλει την όρεξη σε ορισμένα άτομα, αλλά οι καρδιακοί κίνδυνοι υπερτερούν κατά πολύ οποιασδήποτε επίδρασης στο βάρος. Το κάπνισμα βλάπτει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων και αποτελεί σημαντική αιτία καρδιαγγειακών παθήσεων. Το άτμισμα δεν είναι, επίσης, μια ασφαλής στρατηγική για την υγεία της καρδιάς, ειδικά όταν περιλαμβάνει νικοτίνη.

Πώς να το αποφύγετε: Αντιμετωπίστε την εξάρτηση από τον καπνό και τη νικοτίνη ως ιατρικό ζήτημα, όχι ως ζήτημα θέλησης. Ρωτήστε για συμβουλές, επιλογές αντικατάστασης νικοτίνης ή συνταγογράφησης και επικεντρωθείτε στον έλεγχο του βάρους μέσω του καθημερινού θερμιδικού ισοζυγίου, της ποιότητας των τροφίμων, της κίνησης, του ύπνου και της διαχείρισης του στρες.

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4. Δεν αντιλαμβάνεστε τα προειδοποιητικά σημάδια καρδιακών προβλημάτων

Οι γυναίκες μπορεί να έχουν πόνο στο στήθος ή πίεση κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής, αλλά μπορεί επίσης να έχουν συμπτώματα που είναι πιο εύκολο να παρερμηνευθούν. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν δύσπνοια, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση, ζάλη, εφίδρωση, πόνο στο σαγόνι, πόνο στην πλάτη, πόνο στο χέρι ή δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα.

Πώς να το αποφύγετε: Μην αποδίδετε τυχόν νέα, έντονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα σε άγχος, δυσπεψία ή κόπωση, ειδικά εάν εμφανίζονται ξαφνικά και μετά από ή κατά την άσκηση. Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) για πιθανά συμπτώματα καρδιακής προσβολής.

5. Αποφεύγετε την ορμονοθεραπεία εμμηνόπαυσης χωρίς καν να το συζητήσετε με τον γιατρό σας

Η ορμονοθεραπεία εμμηνόπαυσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόληψη καρδιακών παθήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει να την αποφεύγει για την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Για ορισμένες γυναίκες με σοβαρές εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις ή διαταραχές ύπνου, η ορμονοθεραπεία μπορεί να είναι μια επιλογή μετά από μια εξατομικευμένη συζήτηση για την ηλικία, το χρονοδιάγραμμα της εμμηνόπαυσης, τον κίνδυνο θρόμβωσης αίματος, τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού και το καρδιακό ιστορικό.

Πώς να το αποφύγετε: Μην ξεκινήσετε ή απορρίψετε την ορμονοθεραπεία μόνο με βάση τον φόβο ή διαδικτυακές συμβουλές χωρίς έγκυρη πηγή. Συζητήστε το προσωπικό σας προφίλ κινδύνου με έναν εξειδικευμένο κλινικό γιατρό.

6. Ξεχνάτε τους καρδιακούς κινδύνους που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη

Ορισμένες επιπλοκές της εγκυμοσύνης μπορεί να σηματοδοτούν υψηλότερο καρδιακό κίνδυνο αργότερα στη ζωή. Αυτές περιλαμβάνουν τον διαβήτη κύησης, την προεκλαμψία, την υπέρταση κύησης, τον πρόωρο τοκετό και ορισμένες επιπλοκές λόγω βάρους γέννησης.

Πώς να το αποφύγετε: Ενημερώστε κάθε νέο γιατρό για το ιστορικό της εγκυμοσύνης σας, ακόμη και χρόνια αργότερα. Εάν είχατε προβλήματα αρτηριακής πίεσης ή σακχάρου στο αίμα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, ρωτήστε αν χρειάζεστε νωρίτερα ή πιο συχνούς ελέγχους αρτηριακής πίεσης, χοληστερόλης και γλυκόζης.

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Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποια ηλικία πρέπει οι γυναίκες να αρχίσουν να σκέφτονται σοβαρά την υγεία της καρδιάς;

Η πρόληψη της καρδιακής προσβολής πρέπει να ξεκινά στην πρώιμη ενήλικη ζωή, αλλά γίνεται ιδιαίτερα σημαντική μετά από επιπλοκές εγκυμοσύνης, κατά την μέση ηλικία και μετά την εμμηνόπαυση.

Είναι τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής στις γυναίκες πάντα διαφορετικά από εκείνα των ανδρών;

Όχι. Η δυσφορία στο στήθος εξακολουθεί να είναι συχνή. Το πρόβλημα είναι ότι οι γυναίκες μπορεί επίσης να έχουν λιγότερο εμφανή συμπτώματα, όπως ναυτία, δύσπνοια, ασυνήθιστη κόπωση ή πόνο στην πλάτη και τη γνάθο.

Η εμμηνόπαυση αυξάνει τον καρδιακό κίνδυνο;

Ο καρδιακός κίνδυνος αυξάνεται συχνά μετά την εμμηνόπαυση, εν μέρει λόγω της γήρανσης και των αλλαγών στην αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, την κατανομή του σωματικού λίπους και την λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων. Η εμμηνόπαυση είναι μια καλή περίοδος για την επανεκτίμηση των παραγόντων κινδύνου.

Συμπέρασμα

Οι γυναίκες μπορούν να μειώσουν τον καρδιακό κίνδυνο, ενεργώντας πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Τα πιο σημαντικά βήματα είναι να γνωρίζουν τους αριθμούς των δεικτών υγείας τους, να αναπτύσσουν βιώσιμες συνήθειες άσκησης, να αποφεύγουν τη νικοτίνη, να αναγνωρίζουν πιθανά συμπτώματα καρδιακής προσβολής, να συζητούν προσεκτικά τη θεραπεία της εμμηνόπαυσης και να μοιράζονται το ιστορικό εγκυμοσύνης με τον γιατρό τους.

Η πρόληψη της καρδιακής νόσου δεν είναι μια δραματική αλλαγή. Είναι μια σειρά πρακτικών αποφάσεων, που διευκολύνουν την ανίχνευση, τη θεραπεία και την μείωση του κινδύνου με την πάροδο του χρόνου.

Πηγές:
hopkinsmedicine.org
cdc.gov (1)
cdc.gov (2)
heart.org (1)
heart.org (2)

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