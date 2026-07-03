Ελένη Χατζίδου-Ετεοκλής Παύλου: Τίτλοι τέλους για το Breakfast@star με δάκρυα

Snapshot Η εκπομπή Breakfast@STAR με παρουσιαστές την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου δεν θα συνεχιστεί στη συχνότητα του STAR την επόμενη χρονιά.

Η εκπομπή ολοκληρώνει έναν κύκλο τεσσάρων χρόνων με έντονα συναισθηματική αποχαιρετιστήρια εκπομπή.

Οι παρουσιαστές ευχαρίστησαν το κοινό και τους συνεργάτες τους για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια.

Εκφράστηκαν ευχές για τη συνέχιση της επαγγελματικής πορείας όλων των ανθρώπων που εργάστηκαν στην εκπομπή.

Η σχέση μεταξύ των δύο παρουσιαστών περιγράφεται ως στενή και αλληλοϋποστηρικτική, με αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη. Snapshot powered by AI

Ο κύκλος του «Breakfast@STAR» έκλεισε οριστικά, το μεσημέρι της

Παρασκευής, αφού η εκπομπή δεν θα συνεχιστεί στο STAR. Η Ελένη Χατζίδου

και ο Ετεοκλής Παύλου, εμφανώς συγκινημένοι, μίλησαν με λόγια αγάπης για όσα

έζησαν και δεν μπόρεσαν να κρύψουν τα συναισθήματά τους.



«Εδώ παιδιά, γνωρίσαμε καλούς ανθρώπους, γνωρίσαμε ανθρώπους που μας

κοιτούσαν μες στα μάτια αν χρειαστούμε κάτι κι αν θέλουμε κάτι. Χαίρομαι πάρα

πολύ που ήμασταν μια γροθιά, που υπήρχε εδώ πέρα μία γαλήνη στο πλατό κάθε

φορά, στις συζητήσεις μας και όλα αυτά, μια χαρά. Που ερχόμαστε στη δουλειά με

ένα χαμόγελο και ξέραμε ότι τίποτα δεν θα μας ταράξει, τίποτα δεν θα μας

ενοχλήσει», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου.



«Ένα ταξίδι τεσσάρων χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα

του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν, αυτό θα είναι

οριστικό. Πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκίνησε με πάρα πολλή αγάπη, με μεράκι,

με πίστη, με συνέπεια, για να γίνουμε μια ωραία παρέα. Και νομίζω ότι γίναμε μια

ωραία παρέα. Άλλες φορές αυτή η παρέα ήταν μεγαλύτερη, άλλες φορές αυτή η

παρέα ήταν μικρότερη, όμως εμείς ήμασταν εκεί συνεπείς να κάνουμε ό,τι

καλύτερο μπορούμε για εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι και σας ευχαριστούμε

τόσο μα τόσο πολύ που μας ανοίξατε την καρδιά σας και που μας ανοίξατε το σπίτι

σας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, Ελένη Χατζίδου.

Δεν αναφέρομαι στη γυναίκα μου, αναφέρομαι στη συμπαρουσιάστριά μου,

αναφέρομαι στη συνεργάτιδά μου. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετική επαγγελματίας. Ήσουν ένα υπόδειγμα σε αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ για τον τρόπο που αντιμετώπισες την παρουσίαση, για τον τρόπο που υπήρχες σε όλη αυτή την ομάδα που λέγεται Breakfast. Ήσουν μια εξαιρετική συνεργάτιδα, Ελένη Χατζίδου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

«Εγώ σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ. Χωρίς εσένα δίπλα μου, χωρίς τη

στήριξή σου, δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο, τόση ασφάλεια τώρα μου

δίνεις σε όλα, και στη δουλειά και στο σπίτι, δεν το συζητώ. Δεν είμαι πολύ καλή

σε αυτά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο…

Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να απορροφηθούν κάπου, να συνεχίσουν να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι και ακόμη καλύτερο, να μη μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση. Υγεία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κρατήσατε εδώ αυτά τα τέσσερα χρόνια, σας αγαπάμε πολύ. Πιστεύω ότι κάπως, κάπου, κάπου, κάποτε έτσι, θα ξαναβρεθούμε. Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί», κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.

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