Ελένη Χατζίδου: «Δεν μετράω τα χρόνια, αλλά τους ανθρώπους και όλα όσα δεν αγοράζονται»

Snapshot Η Ελένη Χατζίδου γιορτάζει τα γενέθλιά της και μοιράστηκε τις σκέψεις της μέσω Instagram.

Τονίζει ότι δεν μετρά τα χρόνια, αλλά τις εμπειρίες και τους ανθρώπους στη ζωή της.

Υπογραμμίζει τη σημασία των στιγμών που δεν αγοράζονται, όπως τα γέλια και οι αγκαλιές.

Θεωρεί ότι ο χρόνος αποκτά αξία μόνο όταν μοιράζεται με σημαντικούς ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Ελένη Χατζίδου γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της και επέλεξε να εκφράσει τις σκέψεις της μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αντί να εστιάσει στα χρόνια που περνούν, η ίδια τόνισε τη σημασία των στιγμών και των ανθρώπων που γεμίζουν ουσία τον χρόνο της ζωής.

Στην ανάρτησή της, η Ελένη Χατζίδου υπογράμμισε πως δεν μετρά τα χρόνια που συμπληρώνει, αλλά τις εμπειρίες και τις σχέσεις που δίνουν πραγματική αξία στον χρόνο της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μετράω τα χρόνια. Μετράω τα γέλια, τους ανθρώπους, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν αγοράζονται. Γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει με ποιους τον μοιράζεσαι και πώς επιλέγεις να τον ζήσεις».