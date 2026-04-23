Ελένη Χατζίδου: Η ξαφνική αποχώρηση από την εκπομπή και το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί

Snapshot Η Ελένη Χατζίδου αποχώρησε ξαφνικά από την εκπομπή «Breakfast@STAR» λόγω έντονης αδιαθεσίας.

Η παρουσιάστρια αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας με ιλίγγους που την ταλαιπωρούν εδώ και δύο χρόνια.

Την εβδομάδα της αποχώρησής της, είχε ξαναλειτουργήσει με δυσκολία και εξήγησε το σοβαρό πρόβλημα υγείας της.

Οι ίλιγγοι που βιώνει είναι έντονοι και δυσχεραίνουν την καθημερινή της λειτουργία και σταθερότητα.

Το πρωί της Πέμπτης, η Ελένη Χατζίδου αναγκάστηκε να αποχωρήσει αιφνίδια από το «Breakfast@STAR» λόγω έντονης αδιαθεσίας.

«Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε! Η Ελένη δεν είναι εδώ, έπρεπε να φύγει, δεν ένιωθε καλά. Είναι το θέμα της υγείας που την ταλαιπωρεί, το ξέρετε από την αρχή της εβδομάδας. Το πάλεψε πολύ, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει», είπε ο Ετεοκλής Παύλου επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα.

Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τη Δευτέρα, η παρουσιάστρια ήταν ξανά εκτός πρωινής εκπομπής. Την Τρίτη, 21 Απριλίου, επέστρεψε στο πόστο της και θέλησε να μιλήσει για το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

Οφείλω να σας πω τι συνέβη. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, είτε πιο έντονους είτε άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολα, δεν μπόρεσα να διαχειριστώ ούτε χθες αυτό που μου συνέβη. Όσοι υποφέρετε από ιλίγγους καταλαβαίνετε, είναι κάτι τρομακτικό, πολύ περίεργο να μη μπορείς να σταθείς, να κάνεις κουμάντο στον εαυτό σου και να βρεις λίγη ησυχία», αποκάλυψε.

