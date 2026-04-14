Πάσχα με «ευτράπελα» για την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου: Ο λόγος που δεν έφαγαν αρνί

Στα Λουτρά Έβρου - στο χωριό της Ελένης Χατζίδου - πέρασαν το Πάσχα η παρουσιάστρια και ο Ετεοκλής Παύλου παρέα με την κόρη του, Μελίτα, συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια στον «αέρα» του Breakfast@Star, το πασχαλινό τους τραπέζι έμεινε χωρίς αρνί, αφού κάποιος που ανέλαβε να το βγάλει από την κατάψυξη τελικά… το ξέχασε.

«Πήγαμε στα Λουτρά στο χωριό μου και ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε στην εκκλησία και τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάσταση. Είδα συμμαθητές μακρινά ξαδέρφια. Αρνί δεν φάγαμε κάποιος είχε αναλάβει να βγάλει το αρνί από την κατάψυξη αλλά τελικά δεν το έβγαλε. Φάγαμε όμως κοντοσούβλι και το ευχαριστηθήκαμε. Η πόρτα μας ήταν ανοιχτή αλλά δεν ήρθε κανένας», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Η Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το οικογενειακό Πάσχα στο χωριό γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πάσχα στο χωριό, με την οικογένεια γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αχ αυτές οι μέρες έχουν κάτι τόσο ξεχωριστό... Οι οικογένειες ενώθηκαν, τα σπίτια γέμισαν φωνές και τα γέλια ακούστηκαν λίγο πιο δυνατά. Μικρές, απλές στιγμές που τελικά είναι οι πιο σημαντικές.

Γιατί στο τέλος, αυτό που μένει είναι το “μαζί”. Και του χρονου».

