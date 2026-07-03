Χέιζ-Ντέιβις: «Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω ο πιο εκδικητικός νικητής»
Ένα ποστάρισμά του ήταν αρκετό για να γίνουν από πολύ νωρίς γνωστές οι διαθέσεις του Αμερικανού παίκτη εν όψει της νέας σεζόν
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Είναι γνωστό ότι από την ημέρα που ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αποφάσισε να φορέσει την φανέλα του Παναθηναϊκού οι… haters του εκτοξεύτηκαν. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που του ασκούν δριμεία κριτική μόνο και μόνο γιατί αποφάσισε να φορέσει τα πράσινα.
Ο ίδιος, με αφορμή κάποια νέα σχόλια στα social media του, αποφάσισε να δώσει τη δική του απάντηση και με τον τρόπο αυτό θέλησε να δείξει το πάθος και τη «δίψα» του εν όψει της νέας σεζόν.
«Ευχαριστώ τους haters που με παρακινούν να γίνω του χρόνου ο πιο εκδικητικός νικητής», ανέφερε με νόημα ο Χέιζ-Ντέιβις.
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