Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και αποχώρησε από τη συναυλία του - Δείτε βίντεο

Αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο ήρθε ο τράπερ Trannos, καθώς κατά τη διάρκεια συναυλίας του δέχθηκε αντικείμενο στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει εκνευρισμένος από τη σκηνή.

Ο τραπερ βρισκόταν το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και την ώρα που ερμήνευε τα τραγούδια του, άτομο που βρισκόταν στο κοινό εκτόξευσε αντικείμενο το οποίο χτύπησε τον τράπερ στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να του πέσουν και τα γυαλιά ηλίου.

Στα βίντεο που απαθανατίζουν τη στιγμή που εκτοξεύτηκε το αντικείμενο και που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές, αφού ορισμένοι κάνουν λόγο για μπουκάλι, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως αυτό που χτύπησε τον Tranno ήταν πέτρα.

Ο καλλιτέχνης διέκοψε αμέσως την εμφάνισή του και, εμφανώς εκνευρισμένος, ζήτησε να εντοπιστεί ο υπεύθυνος. «Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο TikTok. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Trannos αποχώρησε από τη σκηνή, διακόπτοντας τη συναυλία του.