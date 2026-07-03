Μονακό: Εξελίξεις στην υπόθεση βομβιστικής επίθεσης - Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον της ύποπτης

Snapshot Οι αρχές του Μονακό εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για γυναίκα ύποπτη οργάνωσης βομβιστικής επίθεσης εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη.

Ζητήθηκε η ενεργοποίηση κόκκινου σήματος της Ιντερπόλ για τη σύλληψη της υπόπτου όπου και αν βρίσκεται.

Η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκοότητα και έχει υποστεί κυρώσεις από την Ουκρανία.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη, με τον γιο του επιχειρηματία εκτός κινδύνου και τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρά τραύματα.

Η ταυτοποίηση της ύποπτης και η διεθνής συνεργασία των αρχών χαρακτηρίστηκαν αποτελεσματικές από τον γενικό εισαγγελέα του Μονακό. Snapshot powered by AI

Ένταλμα σύλληψης για το ύποπτο άτομο που φέρεται να οργάνωσε τη βομβιστική επίθεση εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό εξέδωσαν οι Αρχές της χώρας.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί η ενεργοποίηση κόκκινου σήματος στην Ιντερπόλ, σύμφωνα με το Reuters, προκειμένου το άτομο αυτό να συλληφθεί οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για διεθνές ένταλμα σύλληψης, αλλά αφορά στις Αρχές του διεθνούς οργανισμού.

Οι αρχές του Μονακό ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη 3/7, ότι έχουν ταυτοποιήσει ένα ύποπτο πρόσωπο στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον του Ουκρανού επιχειρηματία, που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας. «Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του υπόπτου, που θα αποτελέσει αντικείμενο ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ απόψε», πρόσθεσε η εισαγγελία του Μονακό.

Γυναίκα η βασική ύποπτη

Σύμφωνα με την γαλλική Le Figaro, πρόκειται για μία γυναίκα στην ηλικία των τριάντα, η οποία απεικονίστηκε από τις κάμερες παρακολούθησης να τρέχει από το σημείο φορώντας μαύρο καπέλο, μαύρο φούτερ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η γυναίκα σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να καθόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα παγκάκι μπροστά από το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία τραυμάτισε τρία άτομα. Όπως δέιχνει το υλικό, αφού άφησε τη βόμβα βγήκε έξω και κατευθύνθηκε στη Μποσολέιγ, μια κοντινή γαλλική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες πρόκειται να ανακοινωθούν κατά την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 11:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδος).

Ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό χαιρέτισε «την ποιότητα της εργασίας» της αστυνομίας του Μονακό και την «αποτελεσματική διεθνή ποινική συνεργασία, τόσο την αστυνομική όσο και την δικαστική», χάρη στην οποία κατέστη δυνατή «η ταυτοποίηση σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα του ατόμου που είναι ύποπτο ως ο δράστης των πράξεων».

Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης

Οι αρχές του Μονακό δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές η επίθεση είχε στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει λάβει την κυπριακή υπηκοότητα, τη σύντροφό του και τον γιο του.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ κατοικεί στο Μονακό τουλάχιστον από το 2021. Από τον Δεκέμβριο του 2023 του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, κατόπιν απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, την οποία επικύρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Ο γιος του επιχειρηματία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παίδων Lenval στη Νίκαια, ενώ οι δύο ενήλικες στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης. Ήδη από την Τετάρτη ο άνδρας είναι εκτός κινδύνου, όμως η κατάσταση της γυναίκας παραμένει κρίσιμη και δεν έχει σταθεροποιηθεί. Σημειώνεται πως έχει χάσει τα δύο της πόδια, ενώ δεν πρόκειται για την σύζυγο του επιχειρηματία.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ;

Ο 58χρονος Βαντίμ Ερμολάεφ εκτιμάται πως κατέχει την 23η μεγαλύτερη περιουσία στην Ουκρανία, ενώ από το 2019 έχει κυπριακή υπηκοότητα.

Κάτοικος του Μονακό, βρέθηκε αντιμέτωπος από τον Δεκέμβριο του 2023 με κυρώσεις, δυνάμει απόφασης του ουκρανικού εθνικού συμβουλίου ασφαλείας επικυρωμένης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών, οι κυρώσεις σε βάρος του πολυεκατομμυριούχου επιβλήθηκαν επειδή παρά τον πόλεμο με την Ρωσία συνέχιζε να έχει δοσοληψίες με την χερσόνησο της Κριμαίας, πιο συγκεκριμένα στον τομέα των πωλήσεων αλκοολούχων ποτών.

?? A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family.



A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026

Είναι γνωστός για τον ρόλο που είχε στην ανάπτυξη διαφόρων έργων στην πόλη του Ντνίπρο, ενώ συνδέεται με τον Όμιλο Alef, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων που ιδρύθηκε το 1997.

Ο Ερμολάεφ είναι ένας από τους Ουκρανούς ολιγάρχες που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Ρωσία. Το 2017, έγινε πολίτης της Κύπρου, δηλώνοντας στο Forbes ότι «χρειαζόταν διεθνή προστασία την οποία δεν παρείχε το δικαστικό σύστημα της Ουκρανίας».

Ο Ερμολάεφ έχει τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια και δύο κορίτσια, με τη σύζυγό του, η οποία είναι οδοντίατρος.

Τα τελευταία χρόνια, εκείνος και η οικογένεια του ζουν στο Μονακό.

Οι ταυτότητες των θυμάτων της έκρηξης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές στο Μονακό, όπου ο γενικός εισαγγελέας Στεφάν Τριμπό αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

⚡An explosion occurred in Monaco, with Ukrainians among the injured.



An unknown person reportedly left a bag near the building of the Cuomo Foundation charity, which exploded shortly afterward.



It was previously reported that at least three people were injured. pic.twitter.com/56xFnJbaCb — News.Az (@news_az) June 30, 2026

Ο Τριμπό δήλωσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός βρισκόταν μέσα σε σάκα ή δέμα που άφησε κάποιος στον χώρο της εισόδου του ακινήτου προτού τραπεί σε φυγή.

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία, εξ όσων γνωρίζω, που διαπράττεται τέτοια ενέργεια στο πριγκιπάτο», είπε από την πλευρά του, ο Μιρμάντ.

Περίπου πενήντα πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων δέκα και πλέον που μετέβησαν στο Μονακό από τη Γαλλία, κινητοποιήθηκαν για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα, ενώ κάπου 84 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας έφθασαν επιτόπου.

Η «μαφία» των τηλεφωνικών κέντρων και οι αιματηρές συγκρούσεις

Οι αρχές και οι επιχειρηματικοί κύκλοι εξετάζουν με μεγάλη προσοχή δύο βασικές θεωρίες για τα κίνητρα της επίθεσης. Η πρώτη γραμμή έρευνας στρέφεται γύρω από τις δραστηριότητες του μεγαλύτερου γιου του επιχειρηματία, του Αρτούρ Ερμολάεφ, ο οποίος έχει απασχολήσει πρόσφατα τη δικαιοσύνη για υποθέσεις που σχετίζονται με δίκτυα τηλεφωνικών κέντρων από τα οποία πραγματοποιούνται απάτες.

Ο Αρτούρ Ερμολάεφ, πρώην πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας Esports, φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του ένα τεράστιο δίκτυο τηλεφωνικών κέντρων με την ονομασία Cosmo, το οποίο λειτουργούσε από την πόλη του Ντνίπρο. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποσπούσε εκατομμύρια ευρώ από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω εικονικών επενδυτικών ευκαιριών.

Ο γιος του στόχου της επίθεσης, έχει κατηγορηθεί για απάτες ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ενός δικτύου call centers τα οποία ήλεγχε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πατέρας του, Βαντίμ, ήταν ο ιδιοκτήτης των κτιριακών εγκαταστάσεων όπου στεγάζονταν αυτές οι παράνομες δραστηριότητες. Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Αρτούρ συνελήφθη στην Κύπρο μετά από ένταλμα της Interpol και εκδόθηκε στην Εσθονία, όπου οι αρχές τον κατηγόρησαν για κλοπή άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον Μάιο του 2026, ο νεαρός Ερμολάεφ προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό, πλήρωσε αποζημίωση 8,5 εκατομμυρίων ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος με ποινή φυλάκισης με αναστολή και απαγόρευση εισόδου στη χώρα. Ο εισαγγελέας της Εσθονίας, Γιούργκεν Χούβα, υπερασπίστηκε τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι το ποσό «υπερβαίνει» τη ζημιά που υπέστησαν οι Εσθονοί. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ακράδαντα στοιχεία που να συνδέουν άμεσα αυτή τη δικαστική περιπέτεια με τη χθεσινή έκρηξη, ο κόσμος αυτών των τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία συνοδεύεται συχνά από βίαια ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.

Η αγορά αυτή, που έχει ως άτυπη πρωτεύουσα το Ντνίπρο, μαστίζεται από συγκρούσεις για τον έλεγχο των τεράστιων κερδών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη απαγωγή και δολοφονία του Ιγκόρ Κομαρόφ στο Μπαλί, ο οποίος πριν πεθάνει είχε ομολογήσει σε βίντεο ότι διοικούσε τέτοια κέντρα υπό την κάλυψη υψηλόβαθμων στελεχών των μυστικών υπηρεσιών και γνωστών τοπικών επιχειρηματιών.

Η δολοφονία του γιού Ουκρανού μεγιστάνα στο Μπαλί συνδέεται με την λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων στο Ντνίπρο και τις μαφίες που τα ελέγχουν

Η οικονομική πίεση και η υφαρπαγή περιουσίας στην Ουκρανία

Η δεύτερη πιθανή θεωρία εστιάζει στην προσπάθεια κύκλων εντός της Ουκρανίας να αποσπάσουν τον έλεγχο των εναπομεινασών επιχειρήσεων του Ερμολάεφ στη χώρα.

Όταν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας επέβαλε τις κυρώσεις το 2023, το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων άνοιξε την πόρτα για τη βίαιη αναδιανομή της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας. Η οικογένεια Ερμολάεφ κατείχε μερικά από τα πιο κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Ντνίπρο, ανάμεσα στα οποία την Alef Estate, την κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία της πόλης, εργοστάσια παραγωγής δομικών υλικών, μονάδες επεξεργασίας γρανίτη και μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις.

Η Alef Estate είναι μια από τις κορυφαίες και παλαιότερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων (real estate development) στην Ουκρανία, με έδρα την πόλη Ντνίπρο. Ιδρύθηκε το 2001 και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση εμπορικών, γραφειακών και πολυτελών οικιστικών ακινήτων

Για να προστατεύσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία από τις κρατικές κατασχέσεις, ο επιχειρηματίας είχε ξεκινήσει μια περίπλοκη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτα πρόσωπα και συγγενείς, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Σοφίας Κονονένκο.

Σε τέτοιες συνθήκες ακραίας πίεσης, οι ιδιοκτησιακές διαφορές ανάμεσα σε παλιούς εταίρους, κρατικούς αξιωματούχους και ανταγωνιστές συχνά ξεφεύγουν από τα νομικά πλαίσια και μετατρέπονται σε ανοιχτό πόλεμο. Η συγκεκριμένη απόπειρα δολοφονίας Ερμολάεφ προκαλεί σοβαρούς τριγμούς και στην ίδια την κοινωνία του Μονακό, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο για τους κροίσους όλου του κόσμου.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός επιχειρηματίας και μάνατζερ μέσων ενημέρωσης Ουαλίντ Αρφούς, το γεγονός ότι ένας βομβιστής με ένα σακίδιο μπόρεσε να δράσει ανενόχλητος καταστρέφει την εικόνα της απόλυτης ασφάλειας που πουλούσε το πριγκιπάτο. Η επόμενη μέρα αναμένεται να φέρει πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους στις τραπεζικές συναλλαγές των πλούσιων Ουκρανών της Κυανής Ακτής, δυσκολίες στην ενοικίαση ή αγορά ακινήτων, ακόμη και προβλήματα στην εγγραφή των παιδιών τους στα τοπικά σχολεία, καθώς οι κάτοικοι φοβούνται πλέον ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις της Ουκρανίας μεταφέρονται στις δικές τους γειτονιές.

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