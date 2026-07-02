Le Figaro: Γυναίκα η ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό

Άποψη της πολυκατοικίας όπου ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε σοβαρά τρία άτομα στο Μονακό

Snapshot Η βασική ύποπτη για τη βόμβα στο Μονακό είναι μια γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, που ζει στη Γερμανία και φέρεται να διέφυγε σε γειτονική χώρα.

Η έκρηξη τραυμάτισε τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμαλάεφ, ο οποίος έχει κυπριακή υπηκοότητα και επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον του από το Κίεβο.

Η Εισαγγελία του Μονακό διεξάγει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας, ενώ ανακριτές υποπτεύονται εμπλοκή της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU).

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η SBU ίσως σκηνοθέτησε την επίθεση για να ελέγξει παράνομες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αποτρέψει πολιτική παρέμβαση του Γερμαλάεφ. Snapshot powered by AI

Γυναίκα και μάλιστα ουκρανικής καταγωγής είναι η βασική ύποπτη για τη βόμβα που εξερράγη στην είσοδο πολυκατοικίας στο Μονακό, με στόχο τον Ουκρανό ολιγάρχη, Βαντίμ Γερμαλάεφ. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ

Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro σύμφωνα με πληροφορίες της, αναφέρει πως πρόκειται για μία γυναίκα γύρω στα τριάντα που ζει στη Γερμανία και άφησε το δέμα-βόμβα μπροστά από το σπίτι Από τα βίντεο και τις κάμερες παρακολούθησης φαίνεται η ύποπτη φιγούρα με μαύρο καπέλο, μαύρο φούτερ, ανοιχτόχρωμο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Ο δράστης της επίθεσης

Αρκετές πηγές της εφημερίδας ισχυρίζονται ότι η γυναίκα πραγματοποίησε αναγνώριση αρκετές ημέρες και ώρες πριν από την έκρηξη. Πιστεύεται ότι έχει διαφύγει σε γειτονική χώρα.

Το βράδυ της 29ης Ιουνίου, η γυναίκα φέρεται να καθόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα παγκάκι μπροστά από το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη, η οποία τραυμάτισε τρία άτομα.

Η βόμβα, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται πηγή, «ήταν μικρού μεγέθους».

Ένας αστυνομικός φυλάει έναν δρόμο στο Μονακό, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, μια μέρα μετά την έκρηξη ενός εκρηκτικού μηχανισμού που τραυμάτισε σοβαρά τρία άτομα σε μια πολυκατοικία στο Μονακό AP/Philippe Magoni





Σύμφωνα με το BFMTV, ένας από τους τρεις τραυματίες είναι ο Βαντίμ Γερμαλάεφ , πολίτης της Κύπρου, τον οποίο τα ΜΜΕ συμπεριέλαβαν στον κατάλογο των πλουσιότερων Ουκρανών επιχειρηματιών.

Αναφέρθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης ενός δικτύου απατηλών τηλεφωνικών κέντρων στην Ουκρανία. Ο Γερμολάεφ παραιτήθηκε από την ουκρανική υπηκοότητα το 2019. Το 2023, το Κίεβο επέβαλε κυρώσεις εναντίον του.

Η Εισαγγελία του Μονακό ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό στο πλαίσιο «απόπειρας δολοφονίας».

Σύμφωνα με τη Le Figaro, πηγές αναφέρουν ότι οι ανακριτές τείνουν να πιστεύουν ότι πίσω από αυτό το έγκλημα βρίσκεται η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU).

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του Comments.ua, η SBU θα μπορούσε να έχει σκηνοθετήσει μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γερμολάεφ προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο των τηλεφωνικών κέντρων που συνδέονται με αυτόν στο Ντνεπροπετρόφσκ και ακόμη ευρύτερων παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην πόλη, καθώς και για να αποτρέψει την πιθανή μελλοντική του παρέμβαση στην πολιτική.

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