Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

Η αυλαία της φάσης των «16» πέφτει σήμερα στο Παγκόσμιο. Στις 19:00 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 23:00 παίζουν η Ελβετία με την Κολομβία.

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Αργεντινή-Αίγυπτος (19:00)

Ο Λιονέλ Μέσι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή και ο Λαουτάρο Μαρτίνες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Over 1.5 Αργεντινή γκολ & Over 5.5 Αργεντινή κόρνερ

Η Αργεντινή να κερδίσει & Over 10.5 κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ελβετία-Κολομβία (23:00)

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Ισοπαλία & Over 7.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Λουίς Ντίας

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 0-1, 0-2 ή 0-3

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